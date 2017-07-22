Компания ZTE поделилась подробностями относительно своей новой технологии для подъэкранного размещения камеры. Она впервые будет представлена на новом смартфоне Axon 20 5G, анонс которого состоится 1 сентября в Китае. Для публикации новой информации ZTE выбрала китайскую онлайн-площадку Weibo.
Формально технология фотосъемки сквозь матрицу дисплея была раскрыта ранее. Однако до сих пор не было подробностей о деталях реализации новой технологии.
Например, нельзя было ответить, как устройство сможет делать снимки без бликов, без следов запотевания экрана и пр. Было также непонятно, почему прозрачный слой OLED-экрана не вносит искажений в проникающий через него свет, хотя все давало право предположить, что стекло могло усиливать действие лучей, проходящих в направление объектива селфи-камеры, действуя как увеличительное стекло.
Как стало известно, ZTE применяет в своей новой технологии специальную пленку с антибликовым покрытием. Эта пленка обеспечивает максимальную прозрачность экрана, ее присутствие не ухудшает качество получаемых изображений.
Сообщается также, что экран смартфона Axon 20 5G представляет собой композитную конструкцию в виде сандвича из семи слоев - защитного стекла, поляризатора, сенсорной панели, герметизирующего стекла, OLED-панели и других элементов. Каждый слой играет определенную роль в работе телефона, и его присутствие необходимо для правильной работы.
Все ответственные слои новой конструкции имеют особое покрытие. Для этого применяется специальный материал с высокой проводимостью. В то же время этот материал отличается высокой пропускающей способностью и прозрачностью. Оно также подавляет оптическую дифракцию, которая могла бы искажать цвет или глубину резкости.
Рассказывая о своей технологии, представители ZTE заявили, что им пришлось фактически заново изобрести дисплей.
Сообщается, что анонс нового смартфона состоится 1 сентября. Интрига состоит в том, что ZTE до сих пор не сообщила, собирается ли она выпускать новый смартфон на глобальный рынок. До недавнего времени все новые устройства ZTE Axon попадали на мировой рынок. Поэтому большинство экспертов рассчитывают на то, что для Axon 20 5G не будет сделано исключений. и скоро этот аппарат можно будет увидеть по всему миру.
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