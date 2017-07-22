На прошедшем 26-м техническом симпозиуме TSMC компания официально подтвердила, что в настоящее время ею освоено массовое производство микросхем на базе технологических норм 5- и 6-нм. В дальнейшем она планирует освоить усовершенствованную версию 5-нм техпроцесса. Кроме того, TSMC официально подтвердила, что в настоящее время занимается разработкой технологий уровня 2-нм, 3-нм и 4-нм. По ее оценкам, техпроцесс 4-нм будет представлять собой тоже самое, что и 5-нм, но доведенный до полного совершенства. Поэтому основное внимание компания уделяет сейчас технологической проработке 3-нм техпроцесса.
В этой связи многие эксперты отмечают, что до сих пор инициатором и первым заказчиком для проработки новых технологических норм в компании TSMC выступала компания Apple. Ради массового производства ее процессоров серии A велись разработки новых техпроцессов. В последние два года позиции Apple сумела потеснить Huawei, которая также выступала заказчиком на разработку новых технологий TSMC. В качестве примера можно назвать выпуск процессоров Kirin 980 и Kirin 990 5G, которые позволили запустить в массовое производство техпроцессы TSMC 7 нм и 7 нм EUV, соответственно.
В этой связи многие высказывали предположение, что первым процессором, использующим 3-нм техпроцесс TSMC, станет Apple A16. Однако оказалось, что это совсем не так. Согласно последним заявлениям тайваньского производителя TSMC, его первым заказчиком на 3-нм технологий стал британский стартап Graphcore. Этой компании всего четыре года, и она специализируется на разработке микросхем AI.
Graphcore создала несколько микросхем для решения задач ускорения приложений машинного обучения и ИИ. Совсем недавно компания выпустила свой второй продукт, чип Colossus MK2 IPU. По сравнению с предыдущим 16-нм чипом Colossus MK1 IPU, Colossus MK2 использует 7-нм производственный процесс. Количество используемых транзисторов увеличилось с 23,6 млрд до 59,4 млрд. Кроме того, количество эффективных ядер достигает 1472.
Среди разработок этой компании есть ускоритель PCIe, который использует технологию предсказания на базе AI - его производительность достигает до 1PFLOPS и объемом памяти до 450 ГБ. Чип Colossus MK2 использует 7-нм техпроцесс.
Однако в распоряжении Colossus до сих пор нет чипа, изготовленного на базе 5-нм норм. Это неудивительно, учитывая огромный спрос на 5-нм техпроцесс TSMC, особенно со стороны Huawei.
Видимо поэтой причине Colossus заказала выпуск чипа на базе 3-нм техпроцесса, считают эксперты.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".