Китайский технологический гигант Oppo подала заявку на патент в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), в котором описывается необычный механизм для компактного телефона. Новизна изобретения состоит в наличии раздвижного дисплея. В патенте содержится 28 различных изображений, есть также краткое описание предлагаемого устройства.
Согласно предложенной формуле, смартфон представляет собой устройство довольно необычного, футуристичного вида. В сложенном состоянии оно отличается высокой степенью компактности и имеет квадратную форму, удобную для переноски или хранения в кармане. В то же время есть существенное отличие от обычных смартфонов - возможность выдвижения скрытой части дисплея с существенным увеличением общей полезной площади дисплея.
Раздвижной дисплей, который можно раскрыть через верхний край, безусловно, является интересным решением, считают эксперты. Они также отмечают присутствие с задней части выдвижного механизма модуля из трех камер, который также поднимается вверх вместе с основной, раздвижной частью.
Сбоку устройства располагается удлиненная кнопка, которая предназначена для управления механизмом выдвижения дисплейной части из основной части корпуса.
Отмечается, что смартфоны с аналогичным раздвижным дисплеем встречались и ранее. Однако у устройства Oppo, на которое подана патентная заявка, дисплей выдвигается на значительно большее расстояние.
К сожалению, более подробных сведений по данному устройству в настоящее время нет. Отсутствует также информация о том, ведутся ли какие-либо практические разработки для воплощения подобной конструкции в Oppo. Неизвестно также, собирается ли компания выпускать устройства с подобным выдвижным механизмом дисплея или нет.
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