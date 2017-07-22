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Oppo запатентовала механизм смартфон-слайдера с раздвижным дисплеем

28 августа 2020, 22:14




Китайский технологический гигант Oppo подала заявку на патент в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), в котором описывается необычный механизм для компактного телефона. Новизна изобретения состоит в наличии раздвижного дисплея. В патенте содержится 28 различных изображений, есть также краткое описание предлагаемого устройства.

Согласно предложенной формуле, смартфон представляет собой устройство довольно необычного, футуристичного вида. В сложенном состоянии оно отличается высокой степенью компактности и имеет квадратную форму, удобную для переноски или хранения в кармане. В то же время есть существенное отличие от обычных смартфонов - возможность выдвижения скрытой части дисплея с существенным увеличением общей полезной площади дисплея.

Oppo запатентовала механизм смартфон-слайдера с раздвижным дисплеем


Раздвижной дисплей, который можно раскрыть через верхний край, безусловно, является интересным решением, считают эксперты. Они также отмечают присутствие с задней части выдвижного механизма модуля из трех камер, который также поднимается вверх вместе с основной, раздвижной частью.



Сбоку устройства располагается удлиненная кнопка, которая предназначена для управления механизмом выдвижения дисплейной части из основной части корпуса.

Oppo запатентовала механизм смартфон-слайдера с раздвижным дисплеем


Отмечается, что смартфоны с аналогичным раздвижным дисплеем встречались и ранее. Однако у устройства Oppo, на которое подана патентная заявка, дисплей выдвигается на значительно большее расстояние.

К сожалению, более подробных сведений по данному устройству в настоящее время нет. Отсутствует также информация о том, ведутся ли какие-либо практические разработки для воплощения подобной конструкции в Oppo. Неизвестно также, собирается ли компания выпускать устройства с подобным выдвижным механизмом дисплея или нет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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