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В сети появились снимки нового Apple iPad Air четвертого поколения

29 августа 2020, 16:55




Несколько дней назад Apple подала заявку в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на регистрацию семи новых моделей планшета iPad. Обычно между моментом регистрации и фактическим выпуском продукта проходит несколько недель. Эту информацию подтверждает и известный аналитик Минг-Чи Куо из TF International. Он сообщил, что Apple готовится к выпуску 10,8-дюймового iPad Air уже в этом году. Многое говорит за то, что анонс этого устройства состоится одновременно за запуском iPhone 12 5G.

Вслед за этой информацию в Twitter появился пост от пользователя по имени DuanRui (@ duanrui1205). В нем представлено руководство на испанском языке, выпущенное предположительно для iPad Air 4.

В сети появились снимки нового Apple iPad Air четвертого поколения


Как и на примере с устройством премиум-класса iPad Pro, на иллюстрациях из брошюры показан планшет с более тонкими рамками, чем то, что можно видеть на iPad Air 3. Снимки позволяют разглядеть, что новое устройство будет оснащено портом зарядки Type-C вместо фирменной Apple Lightning. Эта же поддержка есть и для iPad Pro.

В сети появились снимки нового Apple iPad Air четвертого поколения


Судя по утечке, не все функции, доступные в iPad Pro, смогли добраться до iPad Air 4. Нет на новом бюджетном планшете Face ID. Предположения об экранном сканере отпечатков ходили раньше, но, похоже, они были недостоверными, и Touch ID все-таки останется на кнопке питания.

Сообщается, что Apple работает над аналогичной версиией Touch ID для iPhone SE Plus, который должен появиться в следующем году. Однако пока это только слухи, которые исходят от Минг-Чи Куо. Хотя это придает им вес, но слух остается слухом.

В сети появились снимки нового Apple iPad Air четвертого поколения


Внешне iPad Air напоминает что-то среднее между обычным iPad и iPad Pro. Перенос кнопки Touch ID позволит Apple уменьшить размер боковых панелей - это придаст планшету более современный вид.



Предыдущая выпущенная модель iPad Air третьего поколения была доступна по цене от 499 долларов за комплектацию с Wi-Fi 64 ГБ. Вполне возможно, что будущий iPad Air четвертого поколения может быть оснащен 5-нм чипом A14 Bionic. Однако в то дже время, более вероятно, что в новой модели может остаться прошлогодний чип A13 Bionic - это позволит снизить цену планшета.

В сети появились снимки нового Apple iPad Air четвертого поколения


Отмечается, что сейчас нет никаких гарантий, что показанная брошюра относилась именно к устройству Apple iPad четвертого поколения. При этом упоминается, что новые возможности премиальной модели iPad Pro позволяют Apple легко добавить их в более дешевую серию iPad Air.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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