На памяти многих оверклокеров недавнее заявление компании id Software, разработчика семейства игровых движков id Tech, все движки серии которого используют интерфейс программирования приложений OpenGL. Они публично заявили, что новая версия игрового движка id Tech 7, используемого для Doom Eternal, может работать со скоростью 1000 FPS (кадров в секунду).
Заявление звучало провокационно. Сами смотрите. Во-первых, разработанный американской компанией игровой движок id Tech после выхода новой версии и фактически его устаревания сразу же переводится в разряд свободного ПО под лицензией GNU. Это позволяет проверить заявление и делает проверку доступной абсолютно для всех желающих. Во-вторых, компьютерная игра в жанре шутера от первого лица Doom Eternal также является суперпопулярной и имеется у многих геймеров. Проверить и убедиться, что разработчик был честен, может снова практически каждый.
Но как достичь немыслимой частоты кадров 1000 FPS на Doom Eternal?
И здесь приходит на помощь то, что разработкой этой игры занимается все та же компания id Software. Анонс игры состоялся не так давно - на выставке E3 2018. Уже тогда такие немыслимые скорости могли приниматься во внимание в головах разработчиков. Они могли предусмотреть все необходимые детали для ее воплощения.
Но ждать долго - это не для оверклокеров. Они задались вопросом, можно ли попробовать использовать нынешнее оборудование, чтобы проверить достижимость желаемого результата?
Польский розничный продавец оборудования X-kom в сотрудничестве с издателем игры Doom Eternal - компанией Bethesda добился этого и осуществил проверку. Они использовали только оборудование потребительского класса, но применили серьезный разгон с использованием жидкого азота.
Проверка, а скорей «соревнование», была проведена публично и стала частью мероприятия QuakeCon at Home.
Компания X-kom использовала для разгона процессор Intel Core i7 9700K до 6,6 ГГц в паре с видеокартой ASUS RTX 2080Ti Strix, разогнанной до 2,4 ГГц. В качестве материнской платы использовалась ASUS Maximus XI APEX, работающая от блока питания Be Quiet Straight мощностью 1200 Вт.
Yes! Вес взят!
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