РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Польские оверклокеры вживую разогнали потребительский компьютер до 1000 FPS на Doom Eternal

29 августа 2020, 17:57




На памяти многих оверклокеров недавнее заявление компании id Software, разработчика семейства игровых движков id Tech, все движки серии которого используют интерфейс программирования приложений OpenGL. Они публично заявили, что новая версия игрового движка id Tech 7, используемого для Doom Eternal, может работать со скоростью 1000 FPS (кадров в секунду).

Заявление звучало провокационно. Сами смотрите. Во-первых, разработанный американской компанией игровой движок id Tech после выхода новой версии и фактически его устаревания сразу же переводится в разряд свободного ПО под лицензией GNU. Это позволяет проверить заявление и делает проверку доступной абсолютно для всех желающих. Во-вторых, компьютерная игра в жанре шутера от первого лица Doom Eternal также является суперпопулярной и имеется у многих геймеров. Проверить и убедиться, что разработчик был честен, может снова практически каждый.

Но как достичь немыслимой частоты кадров 1000 FPS на Doom Eternal?

Польские оверклокеры вживую разогнали потребительский компьютер до 1000 FPS на Doom Eternal


И здесь приходит на помощь то, что разработкой этой игры занимается все та же компания id Software. Анонс игры состоялся не так давно - на выставке E3 2018. Уже тогда такие немыслимые скорости могли приниматься во внимание в головах разработчиков. Они могли предусмотреть все необходимые детали для ее воплощения.

Но ждать долго - это не для оверклокеров. Они задались вопросом, можно ли попробовать использовать нынешнее оборудование, чтобы проверить достижимость желаемого результата?



Польский розничный продавец оборудования X-kom в сотрудничестве с издателем игры Doom Eternal - компанией Bethesda добился этого и осуществил проверку. Они использовали только оборудование потребительского класса, но применили серьезный разгон с использованием жидкого азота.



Проверка, а скорей «соревнование», была проведена публично и стала частью мероприятия QuakeCon at Home.

Компания X-kom использовала для разгона процессор Intel Core i7 9700K до 6,6 ГГц в паре с видеокартой ASUS RTX 2080Ti Strix, разогнанной до 2,4 ГГц. В качестве материнской платы использовалась ASUS Maximus XI APEX, работающая от блока питания Be Quiet Straight мощностью 1200 Вт.

Yes! Вес взят!



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


Читайте также:

  • be quiet! анонсировала премиальные блоки питания Dark Power Pro 12
  • ASUS выпустила две модели блоков питания TUF Gaming Bronze Series 550 и 650 Вт для геймеров
  • Компания EVGA выпустила новые высококачественные блоки питания SuperNOVA 1300&1600 G+
  • NoFan закрывается - производитель легендарный красивых медных радиаторов CR-95C
  • Популярный бюджетный процессорный кулер ZALMAN CNPS4X получил RGB-подсветку

    • предыдущая новость
    В сети появились снимки нового Apple iPad Air четвертого поколения

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания NZXT C650 Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование блока питания NZXT C650 Лучший процессорный кулер Лучшая оперативная память Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    29 августа, 2020

    Польские оверклокеры вживую разогнали потребительский компьютер до 1000 FPS на Doom Eternal

    В сети появились снимки нового Apple iPad Air четвертого поколения

    28 августа, 2020

    Oppo запатентовала механизм смартфона-слайдера с раздвижным дисплеем

    Назван заказчик на первые 3 нм чипы компании TSMC - это не Apple и не Huawei

    ZTE поделилась секретами работы подъэкранной камеры в смартфоне Axon 20 5G

    be quiet! анонсировала премиальные блоки питания Dark Power Pro 12

    В Wildberries начались продажи телевизора BQ 65SU01B - самой бюджетной модели Ultra HD на российском рынке

    Модульный смартфон Fairphone 3+ позволяет обновить весь набор камер всего за 70 евро

    Обнародована схема новой платформы Intel Whitley для процессоров Xeon Scalable семейства Ice Lake-SP

    27 августа, 2020

    Слухи: Vivo готовится к запуску нового флагмана с квадрокамерой

    Стоимость телевизоров Xiaomi с 28 августа вырастет на $15-45 из-за роста цен на дисплейные панели

    Папарацци тайно засняли будущий флагман Xiaomi Mi 10T Pro

    База данных ЕEС подтверждает скорый выход новых iPad и Apple Watch

    TEAMGOUP представила SSD начального и продвинутого уровней

    TCL патентует смартфон без видимых объективов камер

    Sony PlayStation 5 будет поддерживаться самые скоростные технологии подключения: Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1

    26 августа, 2020

    Умные очки Apple Glass могут оказаться более функциональными благодаря новому патенту Apple

    Рендеры предстоящего Sony Xperia 5 II открывают дизайн устройства

    Vivo представила два новых смартфона с мощными аккумуляторами

    Microsoft выпустила три подарочные игровые консоли Xbox One X к премьере фильма Wonder Woman 1984

    ССЫЛКИ