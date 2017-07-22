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Apple собралась разорвать отношения с Google

30 августа 2020, 13:20




По имеющимся данным, на протяжении ряда последних лет Google выплачивала Apple довольно значительные откупные, исчисляемые миллиардами долларов. Это делалось всего лишь для того, чтобы Apple сохраняла поисковый механизм Google в качестве системы по умолчанию и распространяла это правило на всю продуктовую линейку компании. Речь идет о различных устройствах под управлением от iOS до macOS.

Однако в последнее время условия этой сделки подходят к концу, и по разным данным между компаниями наметился разрыв в отношениях.

Свой отпечаток на эти взаимоотношения наложило Управление по конкуренции и рынкам Великобритании. В июле этого года оно сделало заявление, согласно которому было выражено мнение, что такие взаимоотношения между компаниями препятствуют рыночной конкуренции в области поисковых систем.

Apple собралась разорвать отношения с Google и готовится перейти на собственную поисковую систему


Постоянное давление со стороны регулирующих органов и тот факт, что в последнее время Apple старается перейти к независимости от других вендоров, могут стать причиной, что в Apple задумаются о запуске собственной поисковой системы, считают эксперты. Как оказалось, их предположения уже имеют веские основания заявить, что «лед тронулся».

Анализ результатов работы ПО в бета-версиях iOS 14 и iPad OS 14, проведенный тестерами, позволяет сделать интересный вывод. В выкладках взаимодействия с функциями поиска можно видеть, что Apple стала полностью обходиться без обращений к поисковой системе Google.

Apple собралась разорвать отношения с Google и готовится перейти на собственную поисковую систему


В сети появились снимки, иллюстрирующие 1) результаты ответа системы на поисковый запрос и 2) получение только прямых результатов от поисковой машины. Анализ этих снимков позволяет предположить, что Apple уже готовится внедрить у себя новую функцию, которая позволит переходить сразу к результатам поиска, получаемым из нед самой системы Apple, а не ожидать получения результатов от Google.

Apple собралась разорвать отношения с Google и готовится перейти на собственную поисковую систему


Претерпел изменения и сканер Applebot. Если раньше он просто фильтровал HTML-выдачу от Google, то теперь он отображает страницы аналогично тому, как это делает сам Google. Сканер обновляет также свою выдачу для ранжирования веб-страниц, как это сделано в полноценных поисковых системах.



Все это дает основания предположить, что Apple проделала большую работу и уже выстроила нечто, очень похожее на существующие поисковые системы.

В то же время, по мнению экспертов, поисковая машина Apple не будет похожа на классическую. Она непременно будет встроена в продукты Apple и станет центром для персонализированного поиска.



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