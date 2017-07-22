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Эксперты узнали о будущем флагмане Sony Xperia 5 II практически все

30 августа 2020, 16:56




В сети появились снимки будущего флагманского устройства Sony - смартфона Xperia 5 II. По имеющимся сведениям, его анонс должен состояться 17 сентября.

Благодаря утечкам, стало известно, что будущий смартфон Sony Xperia 5 II будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой технологии расширенного динамического диапазона или HDR (High Dynamic Range). Она позволяет поднять контрастность в несколько раз, в результате чего изображения на экране обещают стать еще более реалистичными и детальными.

Sony Xperia 5 II


Экран будущего флагмана будет иметь соотношение сторон 21:9. Это пригодится для игр, сделав дисплейную площадку более широкой. Sony даже ввела специальный термин - CinemaWide, чтобы обратить на это свойство повышенное внимание. Новый товарный знак CinemaWide появился не так давно в базе данных EUIPO, европейского регулятора по вопросам интеллектуальной собственности. Его вводом Sony указывает на «кинематографическое» соотношение сторон 21:9.

Помимо этого, новый дисплей будет поддерживать частоту обновления 120 Гц, а частота сканирования касаний составит 240 Гц.

Все названные характеристики, если рассматривать их в комплексе, позволяют сделать вывод, что новая модель Xperia 5 II будет, с одной стороны, «большой и удобной», с другой сторон - «компактной». Ее габаритные размеры составят 158x68x8 мм, что практически совпадает с предшественником будущего флагмана. По сравнению с ним Sony уменьшила только толщину смартфона на 0,2 мм, что практически незаметно.

Sony Xperia 5 II


Внутри Xperia 5 II эксперты ожидают увидеть чипсет Snapdragon 865 (но вовсе не Snapdragon 865 Plus), 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт основной памяти. Имеется слот для карт microSD для наращивания емкости внешнего хранилища. Выбор чипсета предопределяет, что смартфон будет поддерживать сети 5G.

Sony оснастит новый смартфон аккумулятором емкостью 4000 мАч. Будет поддерживаться протокол быстрой зарядки USB-C PD (Power Delivery), использующий высокоскоростные порты и кабели USB-C.

Sony Xperia 5 II


Что вызвало удивление, так это присутствие аудиоразъема для наушников. Еще более удивительно, что в предыдущей модели Xperia 5, выпущенном в сентябре прошлого года, этого разъема не было.



Многих экспертов волнует вопрос относительно камер, которые будут установлены на новом флагмане. Для многих до сих пор остается загадкой, почему Sony, которая выпускает отличные профессиональные беззеркальные камеры в линейке Alpha, всегда отстает от конкурентов при выборе камер для оснащения смартфонов? Sony поставляет свои датчики для смартфонов других вендоров, но при этом смартфоны Pixel и Galaxy всегда превосходят то, что делает Sony?

Sony Xperia 5 II


На тыльной стороне нового смартфона будет располагаться три камеры. Первая - сверхширокоугольная 12 Мп камера с апертурой f/1,7, 24 мм линзами и углом обзора 82°. Вторая камера - это 12 Мп телеобъектив с диафрагмой f/2,4, предоставляющий 3-кратный зум. Эксперты отмечают, что уровень оптического зумирования Xperia 5 II не настолько сильный, как в некоторых новых смартфонах Samsung.

Наконец, третья камера - сверхширокоугольный 12 Мп объектив с диафрагмой f/2,2 и фокусным расстоянием 16. Поле ее зрения составит 124°. Это шире, чем у сверхширокоугольного датчика LG Velvet, который имеет 120°, а также датчика у недавно анонсированного Galaxy Note 20 Ultra, где угол обзор также составляет 120°.




Пользователи смогут записывать видео в 4K HDR со скоростью до 120 кадр/с. Имеется режим замедленной съемки с разрешением 4K HDR, что выглядит очень впечатляющим. Есть также оптическая (OIS) и электронная (EIS) стабилизация для видео, а также гибридный режим стабилизации OIS/EIS, получивший название Optical SteadyShot.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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