Samsung впервые запустила беспроводное зарядное устройство Duo в 2018 году, и продукт был хорошо принят. Два года спустя технический гигант планирует представить новую модель, которая предназначена для зарядки трех устройств одновременно. Рендеры грядущего зарядного устройства попали в сеть.
Новый зарядник получит название Samsung Wireless Charger Pad Trio. Устройство получит порт USB-C и, скорее всего, будет поставляться с кабелем быстрой зарядки и адаптером питания USB-C. Зарядное устройство также может иметь поддержку стандарта беспроводной зарядки Qi.
Беспроводное зарядное устройство Pad Trio, скорее всего, будет предлагать поддержку зарядки мощностью 15 Вт, аналогичную той, что поддерживает беспроводное зарядное устройство Duo.
Утечка этого рендера с высоким разрешением указывает на то, что компания может довольно скоро представить новый продукт, но пока никаких даже примерных дат не обозначено. Возможно, что устройство будет представлено вместе со смартфоном Samsung Galaxy Z Fold 2 уже 1 сентября.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".