Несколько недель назад издание Videocardz уже опубликовало рнедеры предстоящей видеокарты GeForce RTX 3090. Сегодня в руках журналистов этого ресурса появилась живая фотография карты от Asus, и она выглядит почти идентичной, опубликованному ранее рендеру.
Новая фотография показывает окончательный дизайн предстоящих видеокарт STRIX. Трехвентиляторный кулер точно такой же, как и на рендере. Есть, однако, некоторые незначительные изменения, такие как замена лицевой панели "3080 Ti" на лицевую панель "Game On".
Теперь мы лучше рассмотрим панель ввода-вывода. Похоже, что карта немного толще двух слотов PCIe (2,5 слота), что является более или менее стандартом для текущего поколения серии ROG STRIX.
ASUS собирается представить свою видеокарту RTX 3090 на этой неделе. Тот же дизайн кулера, скорее всего, будет использоваться и для видеокарты RTX 3080, так как они обе имеют одну и ту же плату и графические процессоры.
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