В прошлом месяце Xiaomi запустила краудфандинговую компанию для выпуска вертикальной беспроводной зарядки. Продукт поддержали 35 тысяч человек, и теперь устройство можно приобрести для покупки на различным розничных платформах Xiaomi. Цена новинки - $19 (1400 руб.).
Вертикальная беспроводная зарядка Xiaomi использует беспроводную зарядку с двумя катушками, так что устройства можно заряжать, как бы они ни были расположены - вертикально или горизонтально. Максимальная скорость беспроводной зарядки составляет 10 Вт.
Устройство сконструировано таким образом, что его можно использовать и в качестве передвижной подставки с углом наклона 20 градусов. Гаджет оснащен тремя портами USB, а выход одного порта выдает 18 Вт.
Устройство также оснащено комбинированным разъемом. Существует также специальный индикатор, чтобы показать состояние зарядки.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".