Несмотря на жесткие запреты, которые власти США установили против Huawei и ее дочерних компаний, запретив сторонним компаниям продавать китайскому вендору любые продукты, использующие технологии из США, Huawei, похоже, нашла нишу, на которую не распространяется запрет. Как сообщает Financial Times, несмотря на санкции, китайский вендор по-прежнему имеет возможность закупать чипсеты и другое оборудование с американскими технологиями, предназначенные для оснащения систем, работающих на облачном рынке. Это дало повод Huawei сместить акцент своего бизнеса и усилить давление в направлении развития облачных вычислений.
Известно, что Huawei является многопрофильной компании. Она занимается не только выпуском смартфонов, но и является одним из мировых лидеров в области телекоммуникаций. Есть у Huawei также и подразделение, которое занимается облачными вычислениями.
Нынешняя ниша Huawei - это разработка систем, предоставляющих вычислительные мощности и решения для хранения данных в облаке. Ее решения связаны также с развитием и предоставлением доступа к наработкам в области искусственного интеллекта.
Теперь Huawei ставит бизнес облачных вычислений в один ряд с бизнесом смартфонов и телекоммуникационного оборудования.
Вдобавок к этому, уже прошли слухи, что правительство Китая высказало поддержку Huawei и подтвердило свою готовность поддержать компанию через контракты на развитие публичного облака в Китае.