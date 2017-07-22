Google, по-видимому, работает над новым Chromebook, который называется Halvor. Это может быть преемник Pixelbook Go, и появиться он должен в 2021 году.
Кодовое имя новой машины было недавно замечено в хранилище Chromium. Согласно последним утечкам, новый ноутбук будет использовать предстоящие процессоры Intel 11-го поколения Tiger Lake. Для сравнения, Pixelbook Go и Pixel Slate используют процессоры Intel Amber Lake 8-го поколения.
Кроме того, говорят, что Halvor также будет оснащен клавиатурой и сенсорной панелью. Исходя из этого можно предположить, что дизайн устройства будет аналогичным Google Pixelbook Go. То есть при желании устройство будет становиться либо ноутбуком, либо планшетом.
На данный момент известно не так уж много информации о грядущем поколении Pixelbook. Однако в утечках фигурировала информация о том, что Chromebook будет поддерживать два варианта памяти, причем по крайней мере один из них будет иметь объем оперативной памяти до 16 ГБ.
Кроме того, известно, что устройство также будет иметь 3,5-мм разъем для наушников, чего не хватало Pixel Slate. Halvor также получит 3 порта USB Type C, а также возможную поддержку USB 4. Это означает, что ноутбук, скорее всего, ориентирован на производительность.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".