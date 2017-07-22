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Oppo работает над смартфоном с изгибающимся наружу дисплеем

31 августа 2020, 14:56




Складные смартфоны уже более года являются новым трендом в отрасли. Samsung сделала устройство с внутренним складывающимся дисплеем, в то время как Huawei выпустила смартфон с внешним складным экраном. Теперь же Oppo, похоже, работает над смартфоном, дисплей которого будет изгибаться наружу горизонтально.

Oppo работает над смартфоном с откидным экраном


Китайский технологический гигант недавно получил патент на складной смартфон, одобренный ВОИС (Всемирной организацией интеллектуальной собственности). В патенте обозначен смартфон с уникальной конструкцией, дисплей которого изгибается наружу, а не внутрь, как в классических раскладушках.



На изображениях в патенте мы видим компактный смартфон с дисплеем, который становится заметно больше, когда он развернут наружу. Когда же смартфон сложен, нам видна лишь часть дисплея, однако при этом смартфон становится в два раза меньше, что делает его очень удобным к переноске.

Примечательно, что запатентованное устройство Oppo оснащено модулем определения угла, который вычисляет угол между двумя частями корпуса. Кроме того, две части смартфона оснащены специальными датчиками, которые определяют, как используется смартфон, и в зависимости от того, сложен он или развернут, настраивают пользовательский интерфейс.

Oppo работает над смартфоном с откидным экраном


Представленная конструкция смартфона весьма необычна, и, если Oppo действительно выпустит подобное устройство на рынок, оно может оказаться вполне востребованным.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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