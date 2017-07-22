Samsung, известный южнокорейский производитель бытовой электроники, также является ведущей фигурой в производстве чипов памяти. Недавно компания продемонстрировала свои новейшие мобильные чипы оперативной памяти, которые были построены с использованием литографии в экстремальном ультрафиолете.
Samsung приступила к производству своей новой 16-гигабайтной мобильной оперативной памяти LPDDR5, которая впервые будет изготовлена с использованием EUV. Эта разработка является прорывом в области производства памяти Samsung, который не только дает ей преимущество над своими конкурентами, но и устраняет серьезное препятствие в развитии.
Другими словами, прогресс открывает перспективы для развития индустрии памяти в целом. Глядя на некоторые из его улучшений, новые чипы памяти получают на 16 процентов более высокую пропускную способность, чем предыдущее поколение памяти. Пропускная способность памяти теперь достигает 6,4 Гбит/с при на 30 процентов меньшем размере чипа. Это большое дело на рынке мобильной оперативной памяти, так как позволяет производителям смартфонов сделать свои устройства еще тоньше или предложить больше внутреннего пространства для других компонентов, таких как аккумулятор.
В настоящее время Samsung готовится предложить эту новую оперативную память в флагманских смартфонах. Скорее всего, мы увидим следующее поколение телефонов премиум-класса от южнокорейского технологического гиганта с этими чипами. Появятся они и в продукции конкурентов. Примечательно, что Samsung также надеется внедрить эти новые чипы в автомобильную промышленность, что, вероятно, улучшит информационно-развлекательные системы в автомобилях.
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