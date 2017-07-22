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Xiaomi запускает новую 20-дюймовую версию ЖК-доски MIJIA

31 августа 2020, 18:10




В августе 2019 года Xiaomi запустила ЖК-панель Mijia LCD Blackboard в 10-дюймовом и 13,5-дюймовом вариантах. Теперь, год спустя, компания анонсирует новую 20-дюймовую версию этого продукта. Он будет доступен по цене в $22 (1600 руб.) со 2 сентября.

Xiaomi запускает новую 20-дюймовую версию ЖК-доски MIJIA


Новая 20-дюймовая версия Mijia LCD Blackboard похожа на более старые модели. Единственное отличие - это его огромные размеры. Это означает, что устройство оснащено той же настраиваемой чувствительной к давлению жидкокристаллической панелью и стилусом, который крепится сбоку с помощью магнитного крепления, как и на iPad Pro.



Компания утверждает, что экран не фонит синим свечением, и поэтому дети, а также люди всех возрастов могут использовать его в течение длительного периода времени. Кроме того, плата потребляет энергию только тогда, когда содержимое на ней стирается нажатием кнопки, расположенной в правой части нижней панели.

Xiaomi запускает новую 20-дюймовую версию ЖК-доски MIJIA


На предыдущих моделях Xiaomi заявляла о 365 днях автономной работы от одной батареи, даже если экран стирается 100 раз в день. Так что этот должен работать аналогично или, может быть, немного меньше из-за его большей диагонали.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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