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Samsung продает за $1 млрд свой крупнейший завод по производству ЖК-дисплеев

31 августа 2020, 18:26




Samsung сделал неожиданный шаг для всего рынка. На фоне рекордных продаж ЖК-дисплеев компании Samsung внезапно решил ускоренно продать один из своих крупнейших заводов по производству ЖК-дисплеев.

Соответствующее сообщение недавно пришло из Южной Кореи. В нем сообщается, что Samsung нашла покупателя на свой завод по производству ЖК-дисплеев, расположенный в г. Сучжоу. Этот завод в провинции Цзянсу играет важную роль в дисплейном бизнесе Samsung. На него приходится значительная часть общего выпуска ЖК-дисплеев Samsung.

Samsung нашла покупателя в Китае, готового купить за $1 млрд ее крупнейший завод по производства ЖК-дисплеев


В то же время, паниковать не надо. Начиная с прошлого года, Samsung активно сворачивает собственное производство ЖК-дисплеев - об этом хорошо известно на рынке. Компания планирует совершить смену курса и перейти на выпуск дисплеев по технологии OLED.

Хотя переговоры по сделке все еще продолжаются, по данным инсайдеров, продажа фабрики в Сучжоу оценивается в 1,08 млрд долларов. Покупателем выступает китайская компания China Star Optoelectronics Technology (CSOT) - подразделение TCL, специализирующееся на производстве дисплеев.

По имеющимся данным, CSOT собирается выплатить около $1 млрд за приобретение 60% акций завода Samsung; 10% акций завода собирается выкупить материнская компания TCL; оставшаяся треть будет передана муниципалитету города Сучжоу, где расположено предприятие.



Эксперты рынка оценивают условия сделки как очень выгодные для Samsung. Согласно неофициальным данным, уже с весны этого года завод в Сучжоу «высасывал» из Samsung очень приличные средства на свое содержание. Это было связано с тем, что Samsung тогда закрыла практически все розничные магазины в связи с началом распространения коронавируса. Помимо этого, с завода было уволено 1700 человек.

До начала этого года данное предприятие было крупнейшим, на него приходилось примерно 27% годового производства ЖК-дисплеев Samsung.

Эксперты отмечают, что хотя прибыль от продажи ЖК-дисплеев в последнее время сильно подросла, этот скачок, возможно, произошел «в последний раз». Поэтому активность Samsung, продающей свои ЖК-активы, не выглядит «странной».

До сих пор в мире сохраняется экономическая неопределенность. Это вызвало повышенный спрос на телевизионные услуги в мире.

В то же время, сообщается, что обсуждаемая сделка Samsung с CSOT является далеко не односторонней. По данным южнокорейских СМИ, Samsung Display приобретает одновременно 12,33% акций TCL за $739 млн в рамках все той же сделки.



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