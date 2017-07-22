РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Lenovo представила новые умные часы-колонку

31 августа 2020, 19:23




Прошло уже больше года с тех пор, как Lenovo запустила умные часы на базе Google Android, и эта маленькая вещь была довольно хорошо принята. Компания отметила на брифинге для прессы, что устройство получило рейтинг 4,4 звезды по всему миру и, что 80 процентов его пользователей заявили, что используют его в своих спальнях. Директор по глобальному маркетингу продуктов Вахид Разали сказал, что умные часы проще, чем умный дисплей, и более полезны, чем маленький умный динамик.

Lenovo представила новые умные часы-колонку


Сегодня же компания представила смарт-часы Essential, которые в основном представляют собой смарт-динамик Google со светодиодным экраном для отображения времени. Этот четырехдюймовый дисплей не только показывает время, но и показывает текущую погоду, температуру и многое другое. Как и оригинальные умные часы, Essential также будет приглушать свой экран ночью, так что вам не придется иметь дело с ослепительными огнями, пытаясь заснуть. Он также будет действовать как ночник, если у пользователя есть потребность в приглушенном свете в своей спальне.



На борту есть два микрофона, так что Google Assistant услышит пользователя даже на другом конце комнаты, а 1,5-дюймовый 3-ваттный динамик вполне сойдет для прослушивания подкастов и новостей.

Lenovo представила новые умные часы-колонку


Общая идея здесь очень похожа на Amazon Echo Dot, за исключением того, что на устройстве Lenovo есть реальный дисплей. Это означает, что вы получаете сенсорное управление на Essential и даже можете передавать на него картинку с ваших камер безопасности. В то время, как Echo Dot стоят $60 (4500 руб.), Smart Clock Essential будет стоить $50 (3700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

Читайте также:

  • Xiaomi запускает новую 20-дюймовую версию ЖК-доски MIJIA
  • Вертикальная беспроводная зарядная станция от Xiaomi появилась в продаже
  • Новая беспроводная зарядка Samsung сможет заряжать три устройства одновременно
  • Умные очки Apple Glass могут оказаться более функциональными благодаря новому патенту Apple
  • Tesla попросила FCC выделить миллиметровые частоты под потребительские гаджеты

    • следующая новость
    CRYORIG готовится выпустить «кулер нового поколения» для процессоров

    предыдущая новость
    Samsung продает за $1 млрд свой крупнейший завод по производству ЖК-дисплеев

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания NZXT C650 Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование блока питания NZXT C650 Лучший процессорный кулер Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 августа, 2020

    Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon 732G

    CRYORIG готовится выпустить «кулер нового поколения» для процессоров

    Lenovo представила новые умные часы-колонку

    Samsung продает за $1 млрд свой крупнейший завод по производству ЖК-дисплеев

    Xiaomi запускает новую 20-дюймовую версию ЖК-доски MIJIA

    Samsung начала производство улучшенных мобильных чипов оперативной памяти на 16 ГБ

    Oppo работает над смартфоном с изгибающимся наружу дисплеем

    Новый Google Pixelbook будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти

    Huawei будет развивать облачные вычисления наравне со смартфонами и телекоммуникациями

    Вертикальная беспроводная зарядная станция от Xiaomi появилась в продаже

    Флагманская видеокарта ASUS GeForce RTX 3090 появилась на фото

    Новая беспроводная зарядка Samsung сможет заряжать три устройства одновременно

    30 августа, 2020

    Производительность процессоров AMD EPYC Milan будет выше, чему Rome, на 20%

    Эксперты узнали о будущем флагмане Sony Xperia 5 II практически все

    Apple собралась разорвать отношения с Google

    29 августа, 2020

    На долю TSMC приходится 50% мирового парка станков EUV и 60% мирового выпуска пластин EUV

    Польские оверклокеры вживую разогнали потребительский компьютер до 1000 FPS на Doom Eternal

    В сети появились снимки нового планшета Apple iPad Air четвертого поколения

    28 августа, 2020

    Oppo запатентовала механизм смартфона-слайдера с раздвижным дисплеем

    Назван заказчик на первые 3 нм чипы компании TSMC - это не Apple и не Huawei

    ССЫЛКИ