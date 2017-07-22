Прошло уже больше года с тех пор, как Lenovo запустила умные часы на базе Google Android, и эта маленькая вещь была довольно хорошо принята. Компания отметила на брифинге для прессы, что устройство получило рейтинг 4,4 звезды по всему миру и, что 80 процентов его пользователей заявили, что используют его в своих спальнях. Директор по глобальному маркетингу продуктов Вахид Разали сказал, что умные часы проще, чем умный дисплей, и более полезны, чем маленький умный динамик.
Сегодня же компания представила смарт-часы Essential, которые в основном представляют собой смарт-динамик Google со светодиодным экраном для отображения времени. Этот четырехдюймовый дисплей не только показывает время, но и показывает текущую погоду, температуру и многое другое. Как и оригинальные умные часы, Essential также будет приглушать свой экран ночью, так что вам не придется иметь дело с ослепительными огнями, пытаясь заснуть. Он также будет действовать как ночник, если у пользователя есть потребность в приглушенном свете в своей спальне.
На борту есть два микрофона, так что Google Assistant услышит пользователя даже на другом конце комнаты, а 1,5-дюймовый 3-ваттный динамик вполне сойдет для прослушивания подкастов и новостей.
Общая идея здесь очень похожа на Amazon Echo Dot, за исключением того, что на устройстве Lenovo есть реальный дисплей. Это означает, что вы получаете сенсорное управление на Essential и даже можете передавать на него картинку с ваших камер безопасности. В то время, как Echo Dot стоят $60 (4500 руб.), Smart Clock Essential будет стоить $50 (3700 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".