Компания CRYORIG, известная выпуском уникальных по своей конструкции кулеров, сделала заявление, мимо которого никто не смог пройти спокойно. Она разметила тизер с объявлением, что готовится к выпуску «кулер нового поколения». Рядом с объявлением размещалось затемненное изображение будущего кулера. По мнению экспертов, в нем просматривается присутствие двух вентиляторов и одной стойки.
В названии кулера "50OON" присутствует цифра 5. По мнению экспертов, это может означать, что новая модель станет преемником серии процессорных кулеров CRYORIG H5. Эти модели предназначены для энтузиастов, разгоняющих процессоры до мощности 160 Вт.
CRYORIG H5
Высказывается мнение, что благодаря новому дизайну, можно ожидать роста производительности устройства. Выпуск принципиально новой модели кулера существенно улучшить рыночное положение CRYORIG, добавляют эксперты, что позволит ей на равных конкурировать с такими серьезными компаниями, как Noctua и be quiet!
Информация о ценах на новый кулер пока не сообщалась.
Компания CRYORIG официально работает на рынке с 2013 году. Впрочем, со слов ее основателей, разработка новых кулеров велась еще с начала 2000-х годов, но тогда они выпускали их в единичных экземплярах.
Члены команды CRYORIG работали в свое время, прямо или косвенно, с такими брендами, как Thermalright, Prolimatech, Phanteks и многими другими. Они выступали как оверклокеры и энтузиасты моддинга ПК.
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