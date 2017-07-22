Qualcomm сегодня показала новый чипсет Snapdragon 732G, представляющий собой модернизированную версию Snapdragon 730 и 730G.
Новый Snapdragon 732G имеет два основных обновления по сравнению с Snapdragon 730G. Одним из них является основное ядро с более высокой тактовой частотой 2,3 ГГц по сравнению с тактовой частотой 2,2 ГГц у Snapdragon 730G. Чип также оснащен графическим процессором Adreno 618, который на 15% производительнее по сравнению с графикой предшественника. Помимо этих двух улучшений, все остальные функции такие же, как у 730G.
Для наглядности, Snapdragon 732G оснащен ядрами Kryo 470 Prime с тактовой частотой до 2,3 ГГц и Kryo 470 Performance с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Есть также шесть ядер Kryo 470 Efficiency с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Микроархитектура ядер Prime и Performance основана на дизайне ARM Cortex-A76, в то время как микроархитектура ядер 6 Efficiency построена на базе ARM Cortex-A55.
Кроме того, Snapdragon 732G также имеет несколько игровых функций Snapdragon Elite, таких как Qualcomm Game Jank Reducer, поддерживает Vulkan 1.1 и True HDR. Он также поставляется с процессором обработки сигналов изображения Spectra 350 с поддержкой захвата видео 4K HDR, 4-м поколением Qualcomm AI Engine, Hexagon 688 DSP и поддержкой Qualcomm Quick Charge 4+. Чипсет также оснащен LTE-модемом Snapdragon X15 с поддержкой 3-CA и 4×4 MIMO, поддержкой подсистемы Qualcomm FastConnect 6200 и аудиокодека Qualcomm Aqstic, а также другими функциями.
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