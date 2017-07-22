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Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon 732G

31 августа 2020, 20:45




Qualcomm сегодня показала новый чипсет Snapdragon 732G, представляющий собой модернизированную версию Snapdragon 730 и 730G.

Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon 732G


Новый Snapdragon 732G имеет два основных обновления по сравнению с Snapdragon 730G. Одним из них является основное ядро с более высокой тактовой частотой 2,3 ГГц по сравнению с тактовой частотой 2,2 ГГц у Snapdragon 730G. Чип также оснащен графическим процессором Adreno 618, который на 15% производительнее по сравнению с графикой предшественника. Помимо этих двух улучшений, все остальные функции такие же, как у 730G.



Для наглядности, Snapdragon 732G оснащен ядрами Kryo 470 Prime с тактовой частотой до 2,3 ГГц и Kryo 470 Performance с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Есть также шесть ядер Kryo 470 Efficiency с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Микроархитектура ядер Prime и Performance основана на дизайне ARM Cortex-A76, в то время как микроархитектура ядер 6 Efficiency построена на базе ARM Cortex-A55.

Кроме того, Snapdragon 732G также имеет несколько игровых функций Snapdragon Elite, таких как Qualcomm Game Jank Reducer, поддерживает Vulkan 1.1 и True HDR. Он также поставляется с процессором обработки сигналов изображения Spectra 350 с поддержкой захвата видео 4K HDR, 4-м поколением Qualcomm AI Engine, Hexagon 688 DSP и поддержкой Qualcomm Quick Charge 4+. Чипсет также оснащен LTE-модемом Snapdragon X15 с поддержкой 3-CA и 4×4 MIMO, поддержкой подсистемы Qualcomm FastConnect 6200 и аудиокодека Qualcomm Aqstic, а также другими функциями.

Что должно заинтересовать поклонников бренда POCO, так это сообщение о том, что процессор будет использоваться в предстоящем смартфоне POCO. Хотя название смартфона не было подтверждено, более ранние слухи предполагают, что это будет POCO X3.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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