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Samsung вложит в 2020 году рекордные средства в НИОКР аккумуляторных батарей

01 сентября 2020, 07:23




Компания Samsung SDI, входящая в группу Samsung Group и занимающаяся разработкой дисплеев, батарей и аккумуляторов, продолжит вкладывать крупные средства в исследования и разработки аккумуляторных батарей. По мнению ее руководства, такая стратегия стимулирует рост компании и позволит получать больше заказов. Ожидается, что за весь 2020 год компания инвестирует в общей сложности $678 млн - самый высокий показатель инвестиций за всю ее историю.

Согласно отчетам, объем инвестиций SDI в 2017 году составил $424 млн, в 2018 - $508 млн, в 2019 году - $601 млн. За три года объем инвестиций в исследования и разработки вырос на 60%. В этом году Samsung SDI уже вложила в НИОКР $347 млн, поэтому прогнозируемый итоговый уровень инвестиций на конец года в размере $678 млн вполне реален.

Samsung вложит в 2020 году рекордные инвестиции в НИОКР аккумуляторных батарей


Основное направление инвестиций компании Samsung SDI - аккумуляторные батареи для электромобилей. По оценкам руководства, это направление является основным двигателем будущего роста. Значительная часть инвестиций в НИОКР направлена на разработку аккумуляторов нового поколения, а не совершенствования прежних моделей.

В настоящее время Samsung готовится к запуску в массовое производство аккумуляторов пятого поколения с высоким содержанием никеля (до 88%). Эта батарея отличается более высокой продолжительностью работы и более низкой стоимостью по сравнению с батареями предыдущего поколения.



Samsung SDI стала заметным игроком на международном рынке производителей аккумуляторов в 2016 году после того, как представила модель для электромобилей с запасом хода до 600 км. В следующем 2017 году компания показала новую модель батареи с запасом хода до 500 км, время ее зарядки составляло всего 20 минут. В последнее время компания была занята разработкой твердотельных батарей, которые, как считается, кардинально изменят расстановку сил на рынке.

Samsung вложит в 2020 году рекордные инвестиции в НИОКР аккумуляторных батарей


В настоящее время Samsung ведет переговоры с автопроизводителем Hyundai, предлагая оснащать будущие электромобили аккумуляторами Samsung.



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