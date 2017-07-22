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Google будет показывать информацию о правообладателях на снимках в сервисе Google Images

01 сентября 2020, 09:15




Google выступил с заявлением, суть которого сводится к тому, что компания будет добавлять вспомогательную информацию о правообладателях на снимки, публикуемые в выдаче сервиса Google Images. Выводимая информация будет указывать пользователям, кто является создателем или правообладателем выбранного изображения. Пользователи будут также получать предупреждение, что копирование и публикация этого снимка от своего имени является нарушением авторских прав на конкретный снимок.

Как считают в Google, эта информация поможет быстро узнавать, как ответственно использовать фотографии в личных или бизнес-проектах.

Google будет показывать информацию о правообладателях на снимках в своем сервисе Google Images


Чтобы упростить поиск лицензионных изображений, Google будет добавлять надпись «лицензируемый» поверх фотографий, отображаемых в Google Images.

При поиске только по лицензируемому контенту в выдачу будут выдаваться также дополнительные сведения о лицензировании изображения, условиях его использования, а также ссылка, по которой можно приобрести/лицензировать использование снимка. Эти данные будут появляться, если издатель предоставил соответствующие сведения. Более того, пользователи смогут также фильтровать результаты поиска Google Images по двум категориям - лицензии Creative Commons и коммерческие и другие лицензии.

Google будет показывать информацию о правообладателях на снимках в своем сервисе Google Images


Выбор нужного фильтра будет задаваться из нового раскрывающегося меню «Права использования» (Usage Rights), расположенного на панели инструментов в разделе Images.



Google заявляет, что если правообладатель жестко указал на свои права в использовании конкретного снимка, а Google в дальнейшем обнаружит соответствующее изображение на какой-либо веб-странице, то владелец авторских прав сможет связать обнаруженное изображение с новым URL-адресом из Google Images. Это позволит новым пользователям брать картинку не из «сомнительного» источника, а напрямую от правообладателя.

Google будет показывать информацию о правообладателях на снимках в своем сервисе Google Images




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