Lenovo анонсировала пару новых планшетов, но Tab P11 Pro - это тот, который китайский гигант окрестил флагманом. Новый планшет имеет премиальный дизайн и OLED-дисплей, но обо всем по-порядку.
Lenovo Tab P11 Pro имеет 11,5-дюймовый 2K (2560 x 1600 пикселей) OLED-дисплей с HDR10 и Dolby Vision. Обрамление вокруг экрана довольно тонкое - 6,9 миллиметра, и оно ровное со всех сторон. Сам экран размещен в алюминиевом цельном корпусе с решетками динамиков на двух его сторонах для четырех динамиков JBL. Lenovo похвасталась тем, что толщина планшета составляет 5,8 миллиметра в самой тонкой точке и 7,7 миллиметра - в самой толстой.
Под капотом чипсет Snapdragon 730G, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На борту аккумулятор емкостью 8600 мАч, который позволит планшету работать до 15 часов на одной зарядке.
Планшет на базе Android 10 имеет двойную камеру на задней панели - это 13-мегапиксельный основной сенсор в паре с 5-мегапиксельным ультраширокоугольным датчиком. На передней панели также находятся две 8-мегапиксельные камеры и камера ToF для Face ID.
Lenovo рекламирует Tab P11 Pro как производительное устройство. С помощью дополнительной док-станции клавиатуры, которая подключается к контактам pogo в нижней части планшета, вы можете использовать планшет для работы. Существует даже настольный интерфейс с поддержкой изменяемых размеров окон. Для художников планшет также имеет поддержку стилуса Lenovo Precision Pen 2.
Lenovo говорит, что эта сказка будет стоить $840 (62 000 руб.) когда она поступит в продажу в ноябре.
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