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Thermaltake объявила о выпуске компьютерного корпуса Versa T35 TG с RGB-подсветкой

01 сентября 2020, 11:07




Тайваньская компания Thermaltake выпустила новый компьютерный корпус Versa T35 TG. Он очень сильно напоминает модель Versa T25 TG, выпущенную на прошлой неделе, о которой уже сообщал THG.ru. Более того, внутри он полностью идентичен своему предшественнику, однако снаружи есть важное отличие.

Исключительный элемент корпуса Versa T35 TG - это дизайн передней панели. Она выполнена из закаленного стекла, разделена на две части по диагонали пластиковой вставкой с двумя ARGB-полосками. Это придает корпусу дополнительную эстетику: вставки умеют «играть» цветом. Они создают качественно иное восприятие самого корпуса, участия пользователя в игре или в том, чем он занимается.

Thermaltake объявила о выпуске компьютерного корпуса Versa T35 TG с RGB-подсветкой


Если рассматривать корпус изнутри, то модели T35 и T25 полностью идентичны. Модель T35 имеет типичную горизонтально разделенную компоновку. Верхний ярус корпуса предназначен для установки видеокарт длиной до 30 см и процессорных кулеров высотой до 15 см. В нижней части корпуса размещается отсек блока питания, предоставляющий место для установки блоков питания до 16 см в длину. Можно снять лоток для накопителя, тогда получится нарастить свободное пространство для блока питания до 20 см.

Thermaltake объявила о выпуске компьютерного корпуса Versa T35 TG с RGB-подсветкой


В блоке для накопителей доступны два 3,5-дюймовых / 2,5-дюймовых отсека для крепления HDD или SSD. Они расположены в нижнем отсеке. Имеются также два отдельных крепления для установки 2,5-дюймовых дисков.



Воздушная конвекция поддерживается с помощью системы вентиляторов. Она состоит из двух передних воздухозаборников диаметром 200 или 140 мм, двух верхних воздухозаборников 140 или 120 мм и системы выхлопа 120 мм через заднюю панель.

Thermaltake объявила о выпуске компьютерного корпуса Versa T35 TG с RGB-подсветкой


Новая модель T35 имеет те же самые габаритные размеры, что и T25 - 416 мм x 210 мм x 480 мм (ВxШxГ). Цену нового корпуса компания пока не раскрыла.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


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