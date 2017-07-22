РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

OPPO готовится выпустить новый недорогой 4G-смартфон

01 сентября 2020, 11:25




Таинственный смартфон OPPO с номером модели PDVM00 всплыл в базе данных китайского управления TENAA. OPPO выпускает много телефонов с поддержкой 5G на родине, но PDVM00 - это устройство 4G LTE. В то время как изображения и технические характеристики появились благодаря его сертификации TENAA, его маркетинговое название находится в тайне.

OPPO готовится выпустить новый 4G-смартфон


OPPO PDVM00 имеет 6,5-дюймовую ЖК-панель с разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей). Телефон управляется восьмиядерным процессором с частотой 1,80 ГГц. Точное название чипа пока неизвестно. Однако ясно, что под капотом может быть 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ либо 128 ГБ встроенной памяти. Для дополнительного хранения данных пользователи могут использовать слот для карт microSD.



Смартфон OPPO PDVM00 оснащен фронтальной камерой на 8 мегапикселей. Модуль камеры прямоугольной формы на задней стороне имеет 13-мегапиксельную основную камеру и пару 2-мегапиксельных датчиков. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Телефон имеет размеры 163,9 х 75,1 х 8,4 мм и весит 186 граммов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

Читайте также:

  • Samsung начала производство улучшенных мобильных чипов оперативной памяти на 16 ГБ
  • Эксперты узнали о будущем флагмане Sony Xperia 5 II практически все
  • Oppo запатентовала механизм смартфона-слайдера с раздвижным дисплеем
  • ZTE поделилась секретами работы подъэкранной камеры в смартфоне Axon 20 5G
  • Модульный смартфон Fairphone 3+ позволяет обновить весь набор камер всего за 70 евро

    • следующая новость
    Realme представила серию Realme X7

    предыдущая новость
    Thermaltake объявила о выпуске компьютерного корпуса Versa T35 TG с RGB-подсветкой

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания NZXT C650 Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование блока питания NZXT C650 Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 сентября, 2020

    Apple планирует выпустить собственные графические процессоры во второй половине 2021 года

    Калифорнийский стартап Solectrac выпустил электротрактор eUtility, работающий от аккумулятора

    ViewSonic выпустила 32-дюймовый игровой 4К-монитор ViewSonic ELITE XG320U

    Toshiba обновила линейку накопителей Canvio

    IDC: Мировой рынок смартфонов восстановится в 2022 году

    MediaTek представила конкурента Snapdragon 732G

    Анонс Realme V3: 5G-смартфон стоимостью $146

    Realme представила серию Realme X7

    OPPO готовится выпустить новый недорогой 4G-смартфон

    Thermaltake объявила о выпуске компьютерного корпуса Versa T35 TG с RGB-подсветкой

    Анонс Lenovo Tab P11 Pro: премиальный тонкий планшет для работы и творчества

    Google будет показывать информацию о правообладателях на снимках в сервисе Google Images

    Samsung вложит в 2020 году рекордные средства в НИОКР аккумуляторных батарей

    31 августа, 2020

    Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon 732G

    CRYORIG готовится выпустить «кулер нового поколения» для процессоров

    Lenovo представила новые умные часы-колонку

    Samsung продает за $1 млрд свой крупнейший завод по производству ЖК-дисплеев

    Xiaomi запускает новую 20-дюймовую версию ЖК-доски MIJIA

    Samsung начала производство улучшенных мобильных чипов оперативной памяти на 16 ГБ

    Oppo работает над смартфоном с изгибающимся наружу дисплеем

    ССЫЛКИ