Таинственный смартфон OPPO с номером модели PDVM00 всплыл в базе данных китайского управления TENAA. OPPO выпускает много телефонов с поддержкой 5G на родине, но PDVM00 - это устройство 4G LTE. В то время как изображения и технические характеристики появились благодаря его сертификации TENAA, его маркетинговое название находится в тайне.
OPPO PDVM00 имеет 6,5-дюймовую ЖК-панель с разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей). Телефон управляется восьмиядерным процессором с частотой 1,80 ГГц. Точное название чипа пока неизвестно. Однако ясно, что под капотом может быть 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ либо 128 ГБ встроенной памяти. Для дополнительного хранения данных пользователи могут использовать слот для карт microSD.
Смартфон OPPO PDVM00 оснащен фронтальной камерой на 8 мегапикселей. Модуль камеры прямоугольной формы на задней стороне имеет 13-мегапиксельную основную камеру и пару 2-мегапиксельных датчиков. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Телефон имеет размеры 163,9 х 75,1 х 8,4 мм и весит 186 граммов.
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