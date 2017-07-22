Серия премиальных смартфонов среднего класса Realme X7 от Realme сегодня наконец-то была представлена официально. Realme X7 - это первый телефон, работающий на чипсете Dimensity 800U. Старшая модель имеет на борту Dimensity 1000+ и в этом плане может соперничать с Redmi K30 Ultra, который оснащен тем же чипсетом. Серия Realme X7 предлагает пользователям дисплей с частотой обновления 120 Гц и технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Оба телефона также оснащены четырьмя задними камерами с основным 64-мегапиксельным сенсором.
Realme X7 имеет размеры 160.9 x 74.4 x 8.1 мм и весит 175 граммов. Телефон оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой дискретизации 180 Гц. Он предлагает 90,8-процентное соотношение экрана к корпусу и поставляется с защитой Gorilla Glass.
С другой стороны, Realme X7 Pro имеет размеры 160.8 x 75.1 x 8.5 мм и весит 184 грамма. Телефон оснащен 6,55-дюймовым дисплеем S-AMOLED с разрешением FHD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации 240 Гц и 100-процентной цветовой гаммой DCI-P3. Realme X7 Pro предлагает 91,6 процента экранного пространства. Оба телефона имеют плоские дисплеи, а также оснащены встроенными в них сканерами отпечатков пальцев.
Как уже упоминалось выше, под капотом Realme X7 5G чипсет Dimensity 800U, в то время как Pro-модель получает Dimensity 1000+. Эти телефоны оснащены до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 256 ГБ памяти UFS 2.1.
Серия Realme X7 имеет 32-мегапиксельные фронтальные камеры с углом обзора 80 градусов и диафрагмой F/2.45. Фронтальная камера предлагает такие функции, как портретный режим, HDR, распознавание лиц, режим super night scene и замедленная Full HD видеосъемка со скоростью 120 кадров в секунду.
На задней панели Realme X7 расположилась квадрокамера с основным 64-мегапиксельным сенсором, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным датчиком, а также датчиком макросъемки и монохромным датчиком по 2 мегапикселя каждый.
На борту Realme X7 Pro 5G также квадрокамера, которая включает в себя 64-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX686, 119-градусный 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, 2-мегапиксельный портретный сенсор и 2-мегапиксельный макрообъектив. Оба телефона предлагают функции фотографии, такие как super night scene mode, профессиональный режим, размытие фона, HDR, super macro, superwide angle, распознавание сцен AI, UIS и UIS Max video super anti-shake, запись замедленного 1080p видео на 120 fps и съемка 4K-видео на 30fps.
Realme X7 имеет батарею емкостью 4300 мАч, в то время как Realme X7 Pro получил более мощный аккумулятор на 4500 мАч. Оба устройства поддерживают технологию быстрой зарядки SuperDart мощностью 65 Вт. Смартфоны серии Realme X7 могут полностью заряжаться всего за 35 минут.
Они оснащены обычными функциями подключения, такими как двойной слот SIM-карты, 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac, GPS и USB-C. Realme X7 имеет один динамик, в то время как модель Pro оснащена стереодинамиками. Модель Pro также поддерживает 2-диапазонный GPS и NFC.
Цены на Realme X7 начинаются с $264 (19 000 руб), а минимальный ценник на Realme X7 Pro 5G - $323 (24 000 руб.).
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