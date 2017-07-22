У Realme сегодня день анонсов, и наряду с серией Realme X7 компания также представила доступный 5G-смартфон Realme V3. При стартовой цене в $146 (11 000 руб.) этот смартфон предлагает большой дисплей, емкий аккумулятор и тройную камеру.
Поликарбонатный корпус Realme V3 5G имеет размеры 164,4 x 76 x 8,6 мм. Устройство весит 189,5 грамма. Realme V3 5G имеет IPS-дисплей диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Экран телефона занимает 88,7 процента его лицевой панели.
Под капотом чипсет Dimensity 720 с 8-ядерным процессором с частотой до 2,0 ГГц и до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Смартфон имеет до 128 ГБ памяти UFS 2.1, а также слот для карт microSD для дополнительного хранения данных. Аккумулятор смартфона емкостью 5000 мАч можно быстро зарядить с помощью зарядного устройства мощностью 18 Вт.
Realme V3 5G имеет фронтальную камеру на 8 мегапикселей, которая оснащена такими функциями, как портретное размытие, замедленная съемка, панорама, распознавание лиц, HDR и запись 1080p видео на скорости 30 кадров в секунду. На задней стороне расположена тройная камера с основным 13-мегапиксельным сенсором, а также датчиком глубины и макросъемки по 2 мегапикселя каждый. Задние камеры предлагают такие функции, как super night scene, профессиональный режим, панорама, ИИ распознавание сцен, замедленная 720p видеосъемка 120 кадров в секунду и запись 1080p видео на 60 кадрах в секунду.
Realme V3 5G имеет задний сканер отпечатков пальцев. Обычные функции подключения, такие как поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Наконец, телефон поставляется с предустановленной ОС Android 10 с надстройкой Realme UI.
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