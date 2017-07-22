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MediaTek представила конкурента Snapdragon 732G

01 сентября 2020, 13:42




Компания MediaTek с начала этого года выпустила уже немало чипсетов начального и среднего уровня. Сегодня же в портфолио тайваньского производителя добавилась еще одна модель - Helio G95, представленная как мощный чип для 4G-смартфонов. Он должен составить конкуренцию Qualcomm Snapdragon 732G.

MediaTek представила конкурента Snapdragon 732G


MediaTek Helio G95 во всем похож на своего предшественника Helio G90T. Единственное отличие заключается в том, что графический процессор ARM Mali G76 3EEMC4, присутствующий в первом, имеет тактовую частоту 900 МГц вместо 800 МГц во втором. Следовательно, теоретически он должен предложить немного лучшую игровую производительность.



Помимо вышеупомянутой несхожести, новый Helio G95 - это в основном Helio G90T наизнанку. Это означает, что он изготовлен с использованием того же 12-нм технологического процесса компанией TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Он включает в себя восьмиядерный процессор, состоящий из 2 ядер Cortex-A76 с тактовой частотой 2,05 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц.

Кроме того, он может поддерживать оперативную память LPDDR4X с частотой до 2133 МГц и объемом 10 ГБ. Для хранения он может работать либо в паре с eMMC 5.1, либо с UFS 2.1. Он может поддерживать работу нескольких камер до 64 мегапикселей и способен записывать видео в разрешении до 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Что касается дисплея, то он поддерживает панели с разрешением до 2520 x 1080 (FHD+) и частотой обновления 90 Гц.

Чипсет поддерживает 4G, VoLTE, ViLTE, VoWifi, а также включает в себя поддержку Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GNSS (Beidou, Galileo, Glonass, GPS), а также FM-радио.

Кроме того, чип также оснащен игровой технологией MediaTek HyperEngine, которая, как утверждает компания, обеспечивает лучшую связь с помощью Wi-Fi и LTE-соединения для передачи данных и улучшенное управление ресурсами.



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