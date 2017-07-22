Международная аналитическая компания International Data Corporation (IDC) выпустила отчет с прогнозом развития мирового рынка смартфонов. По данным исследовательской компании, восстановления рынка стоит ожидать только в 2022 году. Более того, к 2023 году телефоны с поддержкой 5G будут занимать практически 50% всего рынка.
Прогноз мирового рынка смартфонов IDC на 2019-2024 гг.
Отмечается, что хотя смартфоны уже стали необходимым атрибутом жизни в современном мире, но на протяжении последних лет мировой рынок смартфонов постепенно сокращался. Высказывались прогнозы, что ситуация улучшится к концу 2020 года, но планы были разрушены из-за пандемии COVID-19. Снижение, в результате, только ускорилось.
Согласно нынешним оценкам IDC, мировой рынок смартфонов сократится в 2020 году на 9,5% в годовом исчислении; объем поставок составит 1,2 млн штук. Впрочем, этот прогноз даже более оптимистичный, чем например, оценка падения рынка во втором квартале. Она составит 17% по сравнению с показателем прошлого года (YoY).
Главный фактор роста на ближайшие годы, со слов Райана Рейта из IDC, - это телефоны с поддержкой 5G. Внимание к ним будет приоритетным как для рынка, так и для отдельных OEM-производителей. Из-за пандемии многое вендоры сократили свои производственные планы. Но в основном сокращения коснулись моделей с поддержкой 4G. Ожидается, что на развитых рынках доминирующим спросом будут обладать модели, имеющие поддержку 5G. Более того, уже к концу 2020 года доля моделей с 5G превысит 50%.
Доля рынка смартфонов 5G на мировом рынке IDC Forceast 2020
Продолжит снижение и средняя отпускная цена (ASP) устройств с поддержкой 5G. Она будет снижаться уже в 2020 году и в последующий период. Даже во втором квартале 2020 года 43% телефонов с поддержкой 5G, проданных в Китае, уже стоили менее 400 долларов.