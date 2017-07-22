Компания Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) представляет две новые модели в категории Specialty линейки портативных накопителей Canvio. Новая категория дополнит ряд уже существующих - Standard, Advanced и Premium. Модели Canvio Flex и Canvio Gaming созданы с учётом особых требований к внешним хранилищам, таким как использование для игр и кроссплатформенное развертывание.
Canvio Flex - портативный кроссплатформенный жесткий диск с интерфейсом USB-C, предназначенный для ПК с Windows, компьютеров Mac, iPad Pro и других планшетных устройств. Canvio Gaming - портативный накопитель, предназначенный для игровых консолей и ПК. Как отмечают в компании, новые модели облегчат жизнь геймерам и пользователям самых различных платформ, позволив нарастить объем хранилища на собственных устройствах.
Вместе с этим новыми моделями, обновления в дизайне получили и модели накопителей Canvio Advance и Canvio Ready. Они все также компактны, но выглядят еще круче. Новые модели Canvio появятся в продаже в основных розничных сетях осенью 2020 года.
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