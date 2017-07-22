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Калифорнийский стартап Solectrac выпустил электротрактор eUtility, работающий от аккумулятора

01 сентября 2020, 15:15




Калифорнийский стартап Solectrac объявил о выпуске электротрактора eUtility, способного работать от аккумулятора, а не от дизельного двигателя. Мощность его электромотора составляет 40 л.с. Это достаточно мало, но для определенных сельхозработ этой мощности вполне достаточно.

eUtility представляет собой электрический трактор с задним приводом, работающий исключительно от бортовой литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареи емкостью 28 кВтч. В нем установлена 8-ступенчатая коробка передач, что позволяет ему двигаться как вперед, так и назад.

Калифорнийский стартап Solectrac выпустил электротрактор eUtility, работающий от аккумулятора.


Мощность двигателя eUtility соответствует 40 л.с. дизельного мотора. Одной полной зарядки хватает на полноценную работу в течение четырех-восьми часов в зависимости от нагрузки. Продолжительность работы можно увеличить, если установить дополнительный аккумулятор на опциональное трехточечное переднее сцепное устройство.

Калифорнийский стартап Solectrac выпустил электротрактор eUtility, работающий от аккумулятора.


Чтобы оценить достигнутый уровень, можно напомнить, что старейшим трактором с двигателем внутреннего сгорания в США часто называют трактор с двухцилиндровым бензиновым двигателем, построенным в 1896 году Чарльзом В. Хартом и Чарльзом Парром. Он весил шесть тонн, а его бензиновый двигатель имел мощность 30 л.с. на холостом ходу и 18 л.с. под нагрузкой.



Чтобы зарядить электротрактор eUtility для полной зарядки, его необходимо включить на ночь. Однако благодаря поддержке технологии быстрой зарядки, зарядить до уровня 80% можно всего за три часа.

По заявлению разработчика, аккумуляторная батарея должна выдержать в общей сложности 3500 циклов зарядки/разрядки (при глубине разряда 80%).



Задняя навеска eUtility совместима со всеми стандартными орудиями, за исключением применения гидравлики. Можно также размещать дополнительный гидравлический насос. Доступен также фронтальный погрузчик с грузоподъемностью 454 кг.



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