Калифорнийский стартап Solectrac объявил о выпуске электротрактора eUtility, способного работать от аккумулятора, а не от дизельного двигателя. Мощность его электромотора составляет 40 л.с. Это достаточно мало, но для определенных сельхозработ этой мощности вполне достаточно.
eUtility представляет собой электрический трактор с задним приводом, работающий исключительно от бортовой литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареи емкостью 28 кВтч. В нем установлена 8-ступенчатая коробка передач, что позволяет ему двигаться как вперед, так и назад.
Мощность двигателя eUtility соответствует 40 л.с. дизельного мотора. Одной полной зарядки хватает на полноценную работу в течение четырех-восьми часов в зависимости от нагрузки. Продолжительность работы можно увеличить, если установить дополнительный аккумулятор на опциональное трехточечное переднее сцепное устройство.
Чтобы оценить достигнутый уровень, можно напомнить, что старейшим трактором с двигателем внутреннего сгорания в США часто называют трактор с двухцилиндровым бензиновым двигателем, построенным в 1896 году Чарльзом В. Хартом и Чарльзом Парром. Он весил шесть тонн, а его бензиновый двигатель имел мощность 30 л.с. на холостом ходу и 18 л.с. под нагрузкой.
Чтобы зарядить электротрактор eUtility для полной зарядки, его необходимо включить на ночь. Однако благодаря поддержке технологии быстрой зарядки, зарядить до уровня 80% можно всего за три часа.
По заявлению разработчика, аккумуляторная батарея должна выдержать в общей сложности 3500 циклов зарядки/разрядки (при глубине разряда 80%).
Задняя навеска eUtility совместима со всеми стандартными орудиями, за исключением применения гидравлики. Можно также размещать дополнительный гидравлический насос. Доступен также фронтальный погрузчик с грузоподъемностью 454 кг.
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