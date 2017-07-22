Apple занимается разработкой процессоров уже давно. Но до недавнего времени компания ограничивалась разработкой собственных процессоров только для iPhone, привлекая для производства сторонние компании, в частности, TSMC. Привлекаемые компании отличались высоким технологическим уровнем. Например, TSMC специально освоила 5-нм техпроцесс, чтобы выпускать процессоры Apple.
Каждый чип Apple - это сложное техническое решение. Например, чип A14 Bionic содержит 15 млрд транзисторов, которые упакованы с плотностью 171,3 млн транзисторов на кв.мм. Необходимость высокой плотности упаковки позволяет добиваться высокой мощности и энергоэффективности при работе таких чипов.
В то же время Apple, похоже, ищет пути для дальнейшего роста. Недавно инженер на пенсии @chiakokua сообщил через Twitter, что в китайском издании Commercial Times появилось сообщение о планах Apple по переходу на собственные 5-нм графические процессоры. Это должно произойти уже во второй половине 2020 года. Будущие чипы получат кодовое название Lifuka.
Пересмотренные экспортные правила США заставили определиться с приоритетами технологическим партнерам Apple. Например, компания TSMC не сможет в будущем производить 5-нм чипы для Huawei; действие этого запрета начинается с 14 сентября. Выбор, сделанный TSMC, позволил ей не иметь опасений на будущее. Сегодня ее производственные мощности 5 нм загружены исключительно для выпуска чипов для Apple.
Согласно публикации в Commercial Times, будущий графический процессор Apple будет применять «многоярусную архитектуру, что позволит разработчикам приложений создавать профессиональное прикладное ПО повышенной мощности и выпускать игры». Они будут устанавливаться в настольных компьютерах Mac.
Помимо него, Apple планирует создать еще один чип собственного производства - 5-нм A14X. Он будет предназначен для использования со моделью iPad Pro премиум-класса. Этот чип будет иметь кодовое название Tonga.
Сообщается, что Apple отказалась ранее от поддержки графических процессоров AMD, используемых в 64-разрядной операционной системе macOS ARM. Помимо отечественного графического процессора и процессора A14X, Apple также массово производит 5-нм процессоры A14 для серии iPhone 12. Эти чипы носят кодовое название Sicilian.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".