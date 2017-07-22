NVIDIA сегодня представила видеокарты серии GeForce RTX 30 на базе архитектуры NVIDIA Ampere, которые демонстрируют самый большой в истории GeForce отрыв в производительности от предыдущего поколения.
Задавая новые стандарты производительности, графические процессоры GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 до двух раз мощнее и в 1.9 раза энергоэффективнее предыдущего поколения на базе архитектуры Turing.
Передовые технологии, ставшие результатом двух десятилетий исследований и разработок в области графики, используют высочайшую производительность новых GPU серии RTX 30 и архитектуры NVIDIA Ampere. Новые потоковые мультипроцессоры: это строительные блоки самого мощного и энергоэффективного GPU, обеспечивающие вдвое выше скорость операций FP32 по сравнению с предыдущим поколением и вычислительную мощь в 30 Shader-TFLOPS. RT-ядра второго поколения: новые выделенные RT-ядра вдвое мощнее, чем предыдущее поколение, обеспечивая возможность одновременной трассировки лучей с затенением и вычислениями, при производительности в 58 RT-TFLOPS.
Тензорные ядра третьего поколения: новые выделенные тензорные ядра, до двух раз мощнее предыдущего поколения, ускоряют и оптимизируют технологии на базе ИИ-алгоритмов, такие, как NVIDIA DLSS, с вычислительной мощностью в 238 Tensor-TFLOPS. NVIDIA RTX IO: быстрая загрузка и распаковка игровых ресурсов с помощью GPU, ускорение операций ввода/вывода до 100 раз по сравнению с API жестких дисков и традиционных хранилищ. В сочетании с новым API Microsoft DirectStorage для Windows RTX IO переносит нагрузку с десятков CPU-ядер на RTX GPU, повышая частоту кадров и обеспечивая практически мгновенную загрузку игр.
Самая быстрая в мире графическая память: NVIDIA в сотрудничестве с Micron создала самую быструю в мире дискретную графическую память для серии RTX 30 - GDDR6X. Скорость передачи данных достигает 1ТБ/с, что повышает производительность в играх и приложениях. Техпроцесс нового поколения: Новый кастомизированный техпроцесс 8N NVIDIA от Samsung обеспечивает более высокую плотность транзисторов и лучшую энергоэффективность.
Технология NVIDIA DLSS работает на базе нейросетей глубокого обучения, которые ускоряются на тензорных ядрах RTX. При активации DLSS, которая поддерживается только на GPU GeForce RTX, повышается производительность в таких играх, как Control, Minecraft с RTX для Windows 10 и Death Stranding, и генерируются изображения, не уступающие по качеству нативному разрешению. Поддержка DLSS появится в Boundary, Bright Memory Infinite, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Fortnite, Ready or Not, Scavengers и Watch Dogs: Legion. В мощных ПК новый режим Ultra Performance позволяет запускать DLSS в разрешении до 8K.
NVIDIA также анонсировала три новых технологии для улучшения возможностей геймеров, стримеров, профессиональных киберспортсменов и цифровых художников. Во-первых, это NVIDIA Reflex - новый набор технологий, оптимизирующих и измеряющих задержки системы. Среди них - технология NVIDIA Reflex Low-Latency Mode, которая теперь встроена в такие популярные игры киберспорта, как Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite и Valorant, и которая уменьшает задержки до 50%, а также технология NVIDIA Reflex Latency Analyzer, которая определяет входной сигнал с мыши и измеряет время до появления результата на экране. Reflex Latency Analyzer встроена в новые 360 Гц дисплеи NVIDIA G-SYNC Esports, которые появятся этой осенью у Acer, Alienware, ASUS и MSI, и поддерживается в лучшей киберспортивной периферии от ASUS, Logitech, Razer и SteelSeries. Ранее геймерам было практически невозможно измерить задержки системы, специальное оборудование и скоростные камеры требовали бюджета свыше 7000 долларов для покупки специальных скоростных камер и оборудования.
Сюда также входит технология NVIDIA Broadcast - профессиональный стриминг. Стримеры теперь могут превратить свой дом в настоящую студию для трансляций с помощью NVIDIA Broadcast - универсального плагина, который улучшает качество работы микрофонов и вэбкамер с помощью RTX-ускоренных ИИ-инструментов, таких, как устранение шумов, наложение виртуальных фонов и автокадрирование вэбкамеры.
NVIDIA Omniverse Machinima: новая форма искусства. В современном гейминге продолжает развиваться жанр сторителлинга, в котором игровые ресурсы используются для создания кинематографических шедевров. Omniverse Machinima упрощает такую работу, предоставляя инструмент просмотра и движок с поддержкой трассировки для создания корректной физики, света, материалов. Геймеры могут использовать ресурсы из поддерживаемых игр и с помощью вэбкамеры и ИИ создавать персонажи, качественную физику и анимацию лиц и голоса и публиковать такие видео кинематографического качества с помощью мощных возможностей рендеринга графических процессоров серии RTX 30.
Итак, что касается самих карты, то сегодня были представлены GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3090 Founders Edition
GeForce RTX 3080 с начальной ценой в $699 (52 000 руб.), становится топовым игровым GPU - до двух раз быстрее RTX 2080. Оснащенный 10 ГБ новой памяти GDDR6X со скоростью 19Gbps, графический процессор RTX 3080 может стабильно выдавать 60 fps в 4K-играх.
GeForce RTX 3070 оценивается в $499 (36 000 руб.) и по производительности соответствует RTX 2080 Ti при вдвое меньшей стоимости и в среднем на 60% быстрее RTX 2070. Она оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 и является отличным выбором для игр в 4K и 1440p.
GeForce RTX 3090 венчает этих новых видеокарт по цене от $1499 (110 000 руб.), получивший прозвище BFGPU (Big Ferocious GPU - Большой Свирепый GPU). Он идет в комплекте с трехслотовым, двухосевым, продуваемым кулером, до 10 раз тише, чем TITAN RTX, и до 30 градусов холоднее. 24ГБ памяти GDDR6X способны справиться с самыми сложными ИИ-алгоритмами и большими объемами контента. RTX 3090 до 50% быстрее лучшей на сегодня видеокарты TITAN RTX, позволяя геймерам наслаждаться 60 fps в 8K во многих играх.
Новые видеокарты получили несколько инновационных решений. Это ввухосевая продуваемая система охлаждения, отменный механико-электрический дизайн, включающий в себя усиленную механическую конструкцию, с новой низкопрофильной прижимной пружиной и новым 12-контактным разъемом питания, что позволяет разместить больше компонентов и элементов охлаждения и совместима с 8-конактными разъемами в существующих блоках питания. Также есть поддержка HDMI 2.1, что существенно увеличивает пропускную способность и позволяет подключать по одному кабелю телевизоры 8K HDR для игр в ультравысоком разрешении.
Графические процессоры GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 будут доступны в видеокартах со стандартными и повышенными частотами от ведущих производителей, включая ASUS, EVGA, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, Zotac начиная с 6 октября.
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