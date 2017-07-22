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NVIDIA представила видеокарты для гейминга на базе архитектуры Nvidia Ampere

01 сентября 2020, 22:29




NVIDIA сегодня представила видеокарты серии GeForce RTX 30 на базе архитектуры NVIDIA Ampere, которые демонстрируют самый большой в истории GeForce отрыв в производительности от предыдущего поколения.

Nvidia GeForce RTX 30


Задавая новые стандарты производительности, графические процессоры GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 до двух раз мощнее и в 1.9 раза энергоэффективнее предыдущего поколения на базе архитектуры Turing.



Передовые технологии, ставшие результатом двух десятилетий исследований и разработок в области графики, используют высочайшую производительность новых GPU серии RTX 30 и архитектуры NVIDIA Ampere. Новые потоковые мультипроцессоры: это строительные блоки самого мощного и энергоэффективного GPU, обеспечивающие вдвое выше скорость операций FP32 по сравнению с предыдущим поколением и вычислительную мощь в 30 Shader-TFLOPS. RT-ядра второго поколения: новые выделенные RT-ядра вдвое мощнее, чем предыдущее поколение, обеспечивая возможность одновременной трассировки лучей с затенением и вычислениями, при производительности в 58 RT-TFLOPS.

Nvidia GeForce RTX 30


Тензорные ядра третьего поколения: новые выделенные тензорные ядра, до двух раз мощнее предыдущего поколения, ускоряют и оптимизируют технологии на базе ИИ-алгоритмов, такие, как NVIDIA DLSS, с вычислительной мощностью в 238 Tensor-TFLOPS. NVIDIA RTX IO: быстрая загрузка и распаковка игровых ресурсов с помощью GPU, ускорение операций ввода/вывода до 100 раз по сравнению с API жестких дисков и традиционных хранилищ. В сочетании с новым API Microsoft DirectStorage для Windows RTX IO переносит нагрузку с десятков CPU-ядер на RTX GPU, повышая частоту кадров и обеспечивая практически мгновенную загрузку игр.

Самая быстрая в мире графическая память: NVIDIA в сотрудничестве с Micron создала самую быструю в мире дискретную графическую память для серии RTX 30 - GDDR6X. Скорость передачи данных достигает 1ТБ/с, что повышает производительность в играх и приложениях. Техпроцесс нового поколения: Новый кастомизированный техпроцесс 8N NVIDIA от Samsung обеспечивает более высокую плотность транзисторов и лучшую энергоэффективность.

Nvidia GeForce RTX 30


Технология NVIDIA DLSS работает на базе нейросетей глубокого обучения, которые ускоряются на тензорных ядрах RTX. При активации DLSS, которая поддерживается только на GPU GeForce RTX, повышается производительность в таких играх, как Control, Minecraft с RTX для Windows 10 и Death Stranding, и генерируются изображения, не уступающие по качеству нативному разрешению. Поддержка DLSS появится в Boundary, Bright Memory Infinite, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Fortnite, Ready or Not, Scavengers и Watch Dogs: Legion. В мощных ПК новый режим Ultra Performance позволяет запускать DLSS в разрешении до 8K.



NVIDIA также анонсировала три новых технологии для улучшения возможностей геймеров, стримеров, профессиональных киберспортсменов и цифровых художников. Во-первых, это NVIDIA Reflex - новый набор технологий, оптимизирующих и измеряющих задержки системы. Среди них - технология NVIDIA Reflex Low-Latency Mode, которая теперь встроена в такие популярные игры киберспорта, как Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite и Valorant, и которая уменьшает задержки до 50%, а также технология NVIDIA Reflex Latency Analyzer, которая определяет входной сигнал с мыши и измеряет время до появления результата на экране. Reflex Latency Analyzer встроена в новые 360 Гц дисплеи NVIDIA G-SYNC Esports, которые появятся этой осенью у Acer, Alienware, ASUS и MSI, и поддерживается в лучшей киберспортивной периферии от ASUS, Logitech, Razer и SteelSeries. Ранее геймерам было практически невозможно измерить задержки системы, специальное оборудование и скоростные камеры требовали бюджета свыше 7000 долларов для покупки специальных скоростных камер и оборудования.

Сюда также входит технология NVIDIA Broadcast - профессиональный стриминг. Стримеры теперь могут превратить свой дом в настоящую студию для трансляций с помощью NVIDIA Broadcast - универсального плагина, который улучшает качество работы микрофонов и вэбкамер с помощью RTX-ускоренных ИИ-инструментов, таких, как устранение шумов, наложение виртуальных фонов и автокадрирование вэбкамеры.

Nvidia GeForce RTX 30


NVIDIA Omniverse Machinima: новая форма искусства. В современном гейминге продолжает развиваться жанр сторителлинга, в котором игровые ресурсы используются для создания кинематографических шедевров. Omniverse Machinima упрощает такую работу, предоставляя инструмент просмотра и движок с поддержкой трассировки для создания корректной физики, света, материалов. Геймеры могут использовать ресурсы из поддерживаемых игр и с помощью вэбкамеры и ИИ создавать персонажи, качественную физику и анимацию лиц и голоса и публиковать такие видео кинематографического качества с помощью мощных возможностей рендеринга графических процессоров серии RTX 30.

Итак, что касается самих карты, то сегодня были представлены GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3090 Founders Edition

GeForce RTX 3080 с начальной ценой в $699 (52 000 руб.), становится топовым игровым GPU - до двух раз быстрее RTX 2080. Оснащенный 10 ГБ новой памяти GDDR6X со скоростью 19Gbps, графический процессор RTX 3080 может стабильно выдавать 60 fps в 4K-играх.

GeForce RTX 3070 оценивается в $499 (36 000 руб.) и по производительности соответствует RTX 2080 Ti при вдвое меньшей стоимости и в среднем на 60% быстрее RTX 2070. Она оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 и является отличным выбором для игр в 4K и 1440p.

GeForce RTX 3090 венчает этих новых видеокарт по цене от $1499 (110 000 руб.), получивший прозвище BFGPU (Big Ferocious GPU - Большой Свирепый GPU). Он идет в комплекте с трехслотовым, двухосевым, продуваемым кулером, до 10 раз тише, чем TITAN RTX, и до 30 градусов холоднее. 24ГБ памяти GDDR6X способны справиться с самыми сложными ИИ-алгоритмами и большими объемами контента. RTX 3090 до 50% быстрее лучшей на сегодня видеокарты TITAN RTX, позволяя геймерам наслаждаться 60 fps в 8K во многих играх.

Новые видеокарты получили несколько инновационных решений. Это ввухосевая продуваемая система охлаждения, отменный механико-электрический дизайн, включающий в себя усиленную механическую конструкцию, с новой низкопрофильной прижимной пружиной и новым 12-контактным разъемом питания, что позволяет разместить больше компонентов и элементов охлаждения и совместима с 8-конактными разъемами в существующих блоках питания. Также есть поддержка HDMI 2.1, что существенно увеличивает пропускную способность и позволяет подключать по одному кабелю телевизоры 8K HDR для игр в ультравысоком разрешении.

Графические процессоры GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 будут доступны в видеокартах со стандартными и повышенными частотами от ведущих производителей, включая ASUS, EVGA, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, Zotac начиная с 6 октября.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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