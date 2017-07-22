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Apple собирается выпустить сверхлегкий 12-дюймовый Macbook на базе ARM-процессора A14X уже к концу этого года

02 сентября 2020, 08:37




То, что Apple собирается выпускать будущие компьютеры Macbook на базе ARM-процессоров, хорошо известно. Тем самым, Apple планирует потеснить конкурентов на рынке компьютерных устройств, где сейчас заправляют Intel и AMD, и самой стать технологическим лидером, а не только носителем популярного бренда, где технологии создают другие компании. Но, похоже, Apple собирается добиться нового качества не в отдаленном будущем, а уже совсем скоро.

Apple собирается выпустить сверхлегкий 12-дюймовый Macbook на базе ARM-процессора A14X уже к концу этого года


Известно, что настоящая сила ноутбуков на базе ARM-процессоров - это, прежде всего, низкое энергопотребление. За счет упрощения системы команд, удается существенно снизить сложность вычислений и как результат - добиться существенного снижения энергопотребления. Это позволит создавать тонкие и легкие ноутбуки, которые, тем не менее, будут отличаться продолжительным временем автономной работы.

Чтобы не откладывать старт в новой парадигме, Apple решила возродить свой 12-дюймовый MacBook, снятый с продаж в 2017 году, оснастив его новым процессором A14X ARM.

Ноутбук под кодовым названием Tonga, как сообщается, будет весить менее 1 кг и по-прежнему будет работать от батареи 15-20 часов.

Apple собирается выпустить сверхлегкий 12-дюймовый Macbook на базе ARM-процессора A14X уже к концу этого года


По сообщению China Times, начинка нового ноутбука будет производиться тайваньской компанией TSMC, и он будет выпущен к концу года.

Немного смущает, что под таким же именем, похоже, будут выпускаться и новые ARM-процессоры. Данная информация была получена от инсайдера, поэтому к ней надо относиться осторожно. Тем не менее, информация выглядит правдоподобно.



Известно, что Apple намерена полностью перейти на процессоры ARM собственной разработки в течение следующих 3 лет. Ожидается, что помимо 12-дюймового устройства Apple также намерена выпустить в конце текущего или в начале следующего года 13,3-дюймовый MacBook Pro.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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