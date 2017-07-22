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Новый Samsung Galaxy Z Fold2 в разы лучше предшественника

02 сентября 2020, 08:45




Samsung наконец представила долгожданный флагман Samsung Galaxy Z Fold2. Новинка оснащена 6,2-дюймовым внешним экраном с разрешением 2260 x 816 пикселей и большим 7,6-дюймовым основным складным дисплеем с разрешением 2208 x 1768 пикселей, тонкими рамками и частотой обновления 120 Гц. Основной экран защищен ультратонким стеклом Ultra Thin Glass.

Новый Samsung Galaxy Z Fold2 в разы лучше предшественника


Благодаря технологии скрытого шарнира с двухкулачковым механизмом CAM смартфон можно раскрывать и фиксировать под любым углом. Что интересно, зазоры в этой модели еще меньше чем у предшественника, а внутри между зазора между шарниром и корпусом находятся микрощетки, которые предотвращают попадание пыли под дисплей.

Под капотом Samsung Galaxy Z Fold2 чипсет Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Естественно, что он поддерживает 5G. Емкость аккумулятора также увеличена, хотя и незначительно, до 4500 мАч.



Современный флагман - ничто, если у него нет великолепных камер. С Galaxy Z Fold 2 Samsung делает ставку на набор надежных камер, а не экспериментирует с многопиксельными датчиками и перископическими камерами, которые приведут к еще более высокой цене.

Новый Samsung Galaxy Z Fold2 в разы лучше предшественника


Основная камера - это 12-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения и фазовым автофокусом. В роли телеобъектива выступает еще один 12-мегапиксельный сенсор, который позволяет получить 2-кратный оптический зум. Завершает тройку задних камер 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Для селфи и видеозвонков Galaxy Z Fold 2 оснащен двумя 10-мегапиксельными камерами, одна из которых используется, когда телефон закрыт, а другая - когда он развернут.

Новый Samsung Galaxy Z Fold2 в разы лучше предшественника


Качество изображения будет в значительной степени зависеть от программного обеспечения камеры Samsung, как обычно, но у нее пока есть большой опыт в этой области, поэтому мы ожидаем великолепных результатов в этом направлении.

Samsung Galaxy Z Fold2 поступит в продажу в России 18 сентября 2020 года по цене 179 990 рублей. Предварительные заказы на устройство можно будет оформить с 1 сентября.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".


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