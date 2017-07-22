Компания ZTE выпустила первый в мире смартфон с подэкранной камерой. Он получил название AXON 20. Новый телефон оснащен 6,92-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц. Частота дискретизации касаний составляет 240 Гц. Дисплей обеспечивает разрешение Full HD+ (2460х1080 пикселей), имеет соотношение сторон 20,5:9, обеспечивает 100% охват цветовой гаммы DCI-P3.
Это отличные показатели, характерные для геймерских моделей. В первую очередь, именно геймеры оценят достоинство «исчезновения камеры с поля экрана, которая часто мешала в игре. Эта модель также будет интересна для разработчиков, которые раньше нередко встречались с отрицательными отзывами со стороны пользователей из-за отсутствия учета положения селфи-камеры. Делать это было невозможно из-за отсутствия единых стандартов для выбора места на экране для размещения селфи. Теперь эта проблема снята.
Внутри новый смартфон оснащен по-современному. Это мобильный 8-ядерный процессор Snapdragon 765G с особой, «жидкостной» системой охлаждения, термопрокладками из нановолокна и графитового пласта, которые помогают эффективно рассеивать тепловую энергию. Основу процессора составляют восемь ядер Kryo 475, работающин по следующей схеме: 1x 2,4 ГГц + 1x 2,2 ГГц + 6x 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти - до 8 ГБ LPDDR4x.
Новый смартфон работает под управлением Android 10 с фирменной надстройкой пользовательского интерфейса MiFlavor 10.5 UI.
Видео-фоточасть смартфона представлена 64-мегапиксельным датчиком с диафрагмой f/1,8, расположенной на задней стенке. 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с диафрагмой f/2,2 и углом обзора 120°, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельной макро-камерой с диафрагмой f/2,4.
Как сообщает ZTE, технологическую новизну нового дисплея удалось обеспечить за счет применения новых материалов микронного уровня, отличающихся сверхвысоким коэффициентом пропускания. Благодаря им, реализована прозрачность поверхности, играющей роль катода, специальным образом изготовлен OLED-экран, обеспечена прозрачность пиксельного массива.
В телефоне появился независимый управляемый чип для управления выводом на дисплей. Он использует высокоинтегрированную логику управления, позволяющую избежать появления помех при сложных схемах взаимодействия объектов на экране. Благодаря ему, достигнут эффект улучшения качества получаемых фотоснимков с фронтальной камеры.
Особое расположение пикселей делает изображение более естественным. Тройной проактивный алгоритм позволяет повысить качество изображения, получаемого с 32-мегапиксельной селфи-камеры.
Под экраном расположены как сама камера, так и датчик освещенности, экранный звуковой модуль и сканер отпечатков пальцев.
Телефон отличается также изысканным дизайном. Его задняя стеклянная поверхность имеет градиентную 3D-заливу с десятислойной структурой. Применена технология вакуумного оптического покрытия с текстурой стримеров на наноуровне, изготовлены элегантные изгибы.
В телефоне установлена батарея емкостью 4220 мАч с функцией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ на 30 Вт. Зарядка телефона до 60% требует всего 30 минут.
Покупателям предложен на выбор набор из четырех цветов: синий, оранжевый, фиолетовый и черный. Цена смартфона в Китае начинается с 2198 юаней, что составляет около 322 долларов. По оценкам экспертов, устройство должно было бы стоить значительно больше с учетом объема вложенных в него инноваций. Но ZTE, по всей видимости, решила сделать свои технологии максимально доступными.
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