РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple и Google могут обязать в России ограничить свою комиссию для разработчиков при продаже приложений

02 сентября 2020, 11:26




Депутат Государственной Думы Федот Тумусов внес в российский парламент законопроект, согласно которому Apple и Google должны ограничить комиссию для разработчиков, накладываемую на продажу их приложений в России. Размер этого сбора не должен превышать 20% от цены продажи, считает депутат.

В частности, в законопроекте написано по этому поводу следующее: «При продаже лицензии на программное обеспечение или при продаже права временного пользования (подписки) на такое программное обеспечение, а также при совершении покупок внутри приложения взимание владельцем маркетплейса комиссии за такую продажу ограничить максимумом в 20% от цены продажи (без НДС)».

Apple и Google могут обязать ограничить комиссию для разработчиков при продаже приложений


Более того, согласно внесенным поправкам в законопроект, треть собранных платформами Apple и Google средств должны ежеквартально направляться в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий. Контроль за расходом этим фондом полученных средств возлагается на Минэкономразвития РФ.

Среди других поправок необходимо отметить, что в законопроекте предлагается установить штраф в размере 10% от выручки владельца маркетплейса на территории России, если он применяет запрет на установку на мобильные устройства сторонних приложений и магазинов приложений.

В пояснительной записке к законопроекту депутат отметил, что поправки призваны устранить перекос, который возник из-за неуплаты налога на прибыль владельцами маркетплейсов по месту получения выручки.



По словам Тумусова, ситуация, при которой нельзя установить на телефон «любую программу, не заплатив компании, создавшей этот телефон», не может быть нормальной. Свое несогласие уже выражают разработчики всего мира, которые обращаются в суды и парламенты.

Идея разработки законопроекта Федота Тумусова появилась после публикации постов Павла Дурова, основателя «ВКонтакте», о фактически существующем монополизме на рынке мобильных приложений. В настоящее время, согласно установленным правилам, каждый разработчик обязан платить Apple 30% от всех доходов, которые он получает за продажи своего приложения и совершаемых внутри приложения покупок. Аналогичное положение наблюдается и в отношении Google. Но разработчики вынуждены соглашаться с этими требованиями, потому что иначе невозможно донести свой продукт до рынка.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • IDC: Мировой рынок смартфонов восстановится в 2022 году
  • Huawei будет развивать облачные вычисления наравне со смартфонами и телекоммуникациями
  • Apple собралась разорвать отношения с Google
  • В Google Chrome доступна функция группировки вкладок
  • Parallels Desktop 16 для Mac разрабатывался в тесном сотрудничестве с Apple

    • следующая новость
    Omdia: Apple iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во время пандемии коронавируса

    предыдущая новость
    ZTE выпустила AXON 20 5G: первый в мире смартфон с подэкранной камерой

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания NZXT C650 Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование блока питания NZXT C650 Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 сентября, 2020

    В Индии запретили PUBG Mobile и сотню других китайских приложений

    Планшет Samsung Galaxy Tab S7/S7+ 5G появится в продаже с 18 сентября по цене от 850 долларов

    Samsung подтвердила скорый выход самого дешевого 5G-смартфона

    Анонс ZTE LiveBuds: доступные наушники с активным шумоподавлением

    Omdia: Apple iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во время пандемии коронавируса

    Apple и Google могут обязать в России ограничить свою комиссию для разработчиков при продаже приложений

    ZTE выпустила AXON 20 5G: первый в мире смартфон с подэкранной камерой

    Новый Samsung Galaxy Z Fold2 в разы лучше предшественника

    Apple собирается выпустить сверхлегкий 12-дюймовый Macbook на базе ARM-процессора A14X уже к концу этого года

    1 сентября, 2020

    NVIDIA представила геймерские видеокарты GeForce RTX 30

    Seagate представила в России новые накопители для NAS-систем

    Apple планирует выпустить собственные графические процессоры во второй половине 2021 года

    Калифорнийский стартап Solectrac выпустил электротрактор eUtility, работающий от аккумулятора

    ViewSonic выпустила 32-дюймовый игровой 4К-монитор ViewSonic ELITE XG320U

    Toshiba обновила линейку накопителей Canvio

    IDC: Мировой рынок смартфонов восстановится в 2022 году

    MediaTek представила конкурента Snapdragon 732G

    Анонс Realme V3: 5G-смартфон стоимостью $146

    Realme представила серию Realme X7

    OPPO готовится выпустить новый недорогой 4G-смартфон

    ССЫЛКИ