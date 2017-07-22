Депутат Государственной Думы Федот Тумусов внес в российский парламент законопроект, согласно которому Apple и Google должны ограничить комиссию для разработчиков, накладываемую на продажу их приложений в России. Размер этого сбора не должен превышать 20% от цены продажи, считает депутат.
В частности, в законопроекте написано по этому поводу следующее: «При продаже лицензии на программное обеспечение или при продаже права временного пользования (подписки) на такое программное обеспечение, а также при совершении покупок внутри приложения взимание владельцем маркетплейса комиссии за такую продажу ограничить максимумом в 20% от цены продажи (без НДС)».
Более того, согласно внесенным поправкам в законопроект, треть собранных платформами Apple и Google средств должны ежеквартально направляться в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий. Контроль за расходом этим фондом полученных средств возлагается на Минэкономразвития РФ.
Среди других поправок необходимо отметить, что в законопроекте предлагается установить штраф в размере 10% от выручки владельца маркетплейса на территории России, если он применяет запрет на установку на мобильные устройства сторонних приложений и магазинов приложений.
В пояснительной записке к законопроекту депутат отметил, что поправки призваны устранить перекос, который возник из-за неуплаты налога на прибыль владельцами маркетплейсов по месту получения выручки.
По словам Тумусова, ситуация, при которой нельзя установить на телефон «любую программу, не заплатив компании, создавшей этот телефон», не может быть нормальной. Свое несогласие уже выражают разработчики всего мира, которые обращаются в суды и парламенты.
Идея разработки законопроекта Федота Тумусова появилась после публикации постов Павла Дурова, основателя «ВКонтакте», о фактически существующем монополизме на рынке мобильных приложений. В настоящее время, согласно установленным правилам, каждый разработчик обязан платить Apple 30% от всех доходов, которые он получает за продажи своего приложения и совершаемых внутри приложения покупок. Аналогичное положение наблюдается и в отношении Google. Но разработчики вынуждены соглашаться с этими требованиями, потому что иначе невозможно донести свой продукт до рынка.