РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Omdia: Apple iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во время пандемии коронавируса

02 сентября 2020, 12:26




Согласно новому исследованию независимой британской компании Omdia, Apple iPhone 11 стал самым отгружаемым (продаваемым в розничный канал) смартфоном в первом полугодии 2020 года. Эта модель названа самым популярным телефоном 2020 года.

Если переходить к цифрам, то в этом году Apple поставила в розничный канал около 37,7 млн iPhone 11. Это на 10,8 млн штук больше, чем поставки смартфона iPhone XR в прошлом году, когда он стал самой продаваемой моделью.

Ключевыми факторами, определившими успех iPhone 11, названы: 1) более низкая стартовая цена - iPhone 11 продается на 50 долларов дешевле iPhone XR и 2) значительные улучшения в аппаратном оснащении телефона.

Исследование Omdia: Apple iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во время разгула пандемии коронавируса


В отчете отмечается, что столь высокий результат был достигнут в крайне непростое время глобального кризиса в области здравоохранения. Несмотря на эти трудности, iPhone сумел показать рост продаж в 2020 году.

Вторым по популярности телефоном 2020 года назван Samsung Galaxy A51. Согласно имеющимся данным, суммарный объем отгрузок этой модели составил 11,4 млн штук. Третье место оказалось за Xiaomi Redmi Note 8 (11 млн штук), четвертое место - Redmi Note 8 Pro (10,2 млн штук).



В первую десятку рейтинга Omdia попало еще несколько других моделей iPhone. На пятом месте оказалась модель iPhone SE 2020 года - отгружено 8,7 млн штук, на шестом месте - iPhone XR с 8 млн штук отгруженных единиц, iPhone 11 Pro Max - отгружено 7,7 млн штук. Десятое место в рейтинге заняла модель iPhone 11 Pro (6,7 млн штук).

По данным Omdia, поставки моделей iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro снизились по сравнению с предыдущими iPhone Xs Max и iPhone Xs, но их рейтинг все равно повысился.

Исследование Omdia: Apple iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во время разгула пандемии коронавируса

10 самых продаваемых в розничный канал смартфонов в первом полугодии 2020 года (млн штук)


Отмечается, что в прошлом году в этом списке присутствовало четыре модели Samsung, а в этом году остался только один смартфон Samsung среднего уровня. Ни одно из флагманских устройств Samsung не вошло в топ-10. Их заменили модели Xiaomi Redmi, причем Xiaomi показало почти двукратный прирост по сравнению с 2019 годом.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • IDC: Мировой рынок смартфонов восстановится в 2022 году
  • Huawei будет развивать облачные вычисления наравне со смартфонами и телекоммуникациями
  • Apple собралась разорвать отношения с Google
  • В Google Chrome доступна функция группировки вкладок
  • Parallels Desktop 16 для Mac разрабатывался в тесном сотрудничестве с Apple

    • следующая новость
    Анонс ZTE LiveBuds: доступные наушники с активным шумоподавлением

    предыдущая новость
    Apple и Google могут обязать в России ограничить свою комиссию для разработчиков при продаже приложений

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания NZXT C650 Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование блока питания NZXT C650 Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 сентября, 2020

    В Индии запретили PUBG Mobile и сотню других китайских приложений

    Планшет Samsung Galaxy Tab S7/S7+ 5G появится в продаже с 18 сентября по цене от 850 долларов

    Samsung подтвердила скорый выход самого дешевого 5G-смартфона

    Анонс ZTE LiveBuds: доступные наушники с активным шумоподавлением

    Omdia: Apple iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во время пандемии коронавируса

    Apple и Google могут обязать в России ограничить свою комиссию для разработчиков при продаже приложений

    ZTE выпустила AXON 20 5G: первый в мире смартфон с подэкранной камерой

    Новый Samsung Galaxy Z Fold2 в разы лучше предшественника

    Apple собирается выпустить сверхлегкий 12-дюймовый Macbook на базе ARM-процессора A14X уже к концу этого года

    1 сентября, 2020

    NVIDIA представила геймерские видеокарты GeForce RTX 30

    Seagate представила в России новые накопители для NAS-систем

    Apple планирует выпустить собственные графические процессоры во второй половине 2021 года

    Калифорнийский стартап Solectrac выпустил электротрактор eUtility, работающий от аккумулятора

    ViewSonic выпустила 32-дюймовый игровой 4К-монитор ViewSonic ELITE XG320U

    Toshiba обновила линейку накопителей Canvio

    IDC: Мировой рынок смартфонов восстановится в 2022 году

    MediaTek представила конкурента Snapdragon 732G

    Анонс Realme V3: 5G-смартфон стоимостью $146

    Realme представила серию Realme X7

    OPPO готовится выпустить новый недорогой 4G-смартфон

    ССЫЛКИ