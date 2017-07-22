Согласно новому исследованию независимой британской компании Omdia, Apple iPhone 11 стал самым отгружаемым (продаваемым в розничный канал) смартфоном в первом полугодии 2020 года. Эта модель названа самым популярным телефоном 2020 года.
Если переходить к цифрам, то в этом году Apple поставила в розничный канал около 37,7 млн iPhone 11. Это на 10,8 млн штук больше, чем поставки смартфона iPhone XR в прошлом году, когда он стал самой продаваемой моделью.
Ключевыми факторами, определившими успех iPhone 11, названы: 1) более низкая стартовая цена - iPhone 11 продается на 50 долларов дешевле iPhone XR и 2) значительные улучшения в аппаратном оснащении телефона.
В отчете отмечается, что столь высокий результат был достигнут в крайне непростое время глобального кризиса в области здравоохранения. Несмотря на эти трудности, iPhone сумел показать рост продаж в 2020 году.
Вторым по популярности телефоном 2020 года назван Samsung Galaxy A51. Согласно имеющимся данным, суммарный объем отгрузок этой модели составил 11,4 млн штук. Третье место оказалось за Xiaomi Redmi Note 8 (11 млн штук), четвертое место - Redmi Note 8 Pro (10,2 млн штук).
В первую десятку рейтинга Omdia попало еще несколько других моделей iPhone. На пятом месте оказалась модель iPhone SE 2020 года - отгружено 8,7 млн штук, на шестом месте - iPhone XR с 8 млн штук отгруженных единиц, iPhone 11 Pro Max - отгружено 7,7 млн штук. Десятое место в рейтинге заняла модель iPhone 11 Pro (6,7 млн штук).
По данным Omdia, поставки моделей iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro снизились по сравнению с предыдущими iPhone Xs Max и iPhone Xs, но их рейтинг все равно повысился.
10 самых продаваемых в розничный канал смартфонов в первом полугодии 2020 года (млн штук)
Отмечается, что в прошлом году в этом списке присутствовало четыре модели Samsung, а в этом году остался только один смартфон Samsung среднего уровня. Ни одно из флагманских устройств Samsung не вошло в топ-10. Их заменили модели Xiaomi Redmi, причем Xiaomi показало почти двукратный прирост по сравнению с 2019 годом.