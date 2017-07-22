ZTE Axon 20 5G стал первым коммерчески доступным смартфоном с камерой под дисплеем. Однако это не единственная новинка от китайского производителя, и вместе с ним были представлены новые беспроводные наушники ZTE LiveBuds.
ZTE LiveBuds - это пара доступных беспроводных наушников с электронным шумоподавлением. В плане дизайна эта модель сильно отличается от других подобных продуктов бренда, но также является плодом сотрудничества ZTE и 1More.
Новая модель поддерживает сенсорное управление, каждый наушник имеет по два микрофона и весит по 4 грамма. Новинка может похвастаться 20 часами автономной работы - важно отметить, что в это время включен и ресурс чехла. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и защищены от влаги и пыли.
ZTE LiveBuds оцениваются в $29 (2000 руб.) и уже доступны для покупки в Китае. К сожалению, никаких подробностей о глобальном запуске продукта пока нет.
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