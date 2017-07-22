РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс ZTE LiveBuds: доступные наушники с активным шумоподавлением

02 сентября 2020, 14:18




ZTE Axon 20 5G стал первым коммерчески доступным смартфоном с камерой под дисплеем. Однако это не единственная новинка от китайского производителя, и вместе с ним были представлены новые беспроводные наушники ZTE LiveBuds.

Анонс ZTE LiveBuds


ZTE LiveBuds - это пара доступных беспроводных наушников с электронным шумоподавлением. В плане дизайна эта модель сильно отличается от других подобных продуктов бренда, но также является плодом сотрудничества ZTE и 1More.



Новая модель поддерживает сенсорное управление, каждый наушник имеет по два микрофона и весит по 4 грамма. Новинка может похвастаться 20 часами автономной работы - важно отметить, что в это время включен и ресурс чехла. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и защищены от влаги и пыли.

Анонс ZTE LiveBuds


ZTE LiveBuds оцениваются в $29 (2000 руб.) и уже доступны для покупки в Китае. К сожалению, никаких подробностей о глобальном запуске продукта пока нет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

Читайте также:

  • Спрос на чипы для беспроводных наушников значительно вырос во второй половине 2020 года
  • Слухи: у наушников Samsung Galaxy Buds возникают проблемы от действия прямых солнечных лучей
  • Lenovo представила новые беспроводные наушники Yoga с активным шумоподавлением
  • Realme представила классические проводные наушники стоимостью всего $5
  • Беспроводные наушники OPPO Enco W11 порадовали чистым звуком, стильным дизайном и хорошей автономностью

    • следующая новость
    Samsung подтвердила скорый выход самого дешевого 5G-смартфона

    предыдущая новость
    Omdia: Apple iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во время пандемии коронавируса

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания NZXT C650 Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование блока питания NZXT C650 Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 сентября, 2020

    В Индии запретили PUBG Mobile и сотню других китайских приложений

    Планшет Samsung Galaxy Tab S7/S7+ 5G появится в продаже с 18 сентября по цене от 850 долларов

    Samsung подтвердила скорый выход самого дешевого 5G-смартфона

    Анонс ZTE LiveBuds: доступные наушники с активным шумоподавлением

    Omdia: Apple iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во время пандемии коронавируса

    Apple и Google могут обязать в России ограничить свою комиссию для разработчиков при продаже приложений

    ZTE выпустила AXON 20 5G: первый в мире смартфон с подэкранной камерой

    Новый Samsung Galaxy Z Fold2 в разы лучше предшественника

    Apple собирается выпустить сверхлегкий 12-дюймовый Macbook на базе ARM-процессора A14X уже к концу этого года

    1 сентября, 2020

    NVIDIA представила геймерские видеокарты GeForce RTX 30

    Seagate представила в России новые накопители для NAS-систем

    Apple планирует выпустить собственные графические процессоры во второй половине 2021 года

    Калифорнийский стартап Solectrac выпустил электротрактор eUtility, работающий от аккумулятора

    ViewSonic выпустила 32-дюймовый игровой 4К-монитор ViewSonic ELITE XG320U

    Toshiba обновила линейку накопителей Canvio

    IDC: Мировой рынок смартфонов восстановится в 2022 году

    MediaTek представила конкурента Snapdragon 732G

    Анонс Realme V3: 5G-смартфон стоимостью $146

    Realme представила серию Realme X7

    OPPO готовится выпустить новый недорогой 4G-смартфон

    ССЫЛКИ