Samsung Galaxy A42 5G долгое время циркулировал в слухах, как самый дешевый 5G-смартфон, которые должен выйти в ближайшее время. Сегодня же компания удивила поклонников анонсировал этот аппарат окончательно, но оставив в тайне массу подробностей.
Согласно пресс-релизу Samsung, предстоящий Galaxy A42 5G будет оснащен 6,6-дюймовым дисплеем Super AMOLED, квадрокамерой и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. В принципе, это вся информация, которой Samsung решила поделиться.
Но поскольку слухи об этом гаджете появлялись регулярно, то можно составить некое более подробное представление об этом смартфоне. Так, согласно данным базы 3С, он будет оснащен отличным аккумулятором емкостью 5000 мАч.
Также более ранние утечки, намекали на то, что под капотом устройства чипсет Qualcomm Snapdragon 690. Ожидается, что Samsung Galaxy A42 также выйдет в варианте 4G, как Galaxy A51 и Galaxy A71.
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