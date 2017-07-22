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Планшет Samsung Galaxy Tab S7/S7+ 5G появится в продаже с 18 сентября по цене от 850 долларов

02 сентября 2020, 15:34




Вместе с официальным объявлением о выпуске складного смартфона Galaxy Z Fold 2 5G компания Samsung объявила также о начале массированного выпуска обновленных моделей своих популярных гаджетов, которые теперь получат поддержку сетей 5G. Одним из первенцев в этом ряду стал планшет Galaxy Tab S7. Устройство поступит в розницу уже 18 сентября. В этой же линейке выпущена и более мощная флагманская модель Samsung Galaxy Tab S7+ 5G.

Выбор цены достаточно разнообразный и сильно зависит от рынка. Старшая флагманская модель S7+ 5G обойдется на $200 дороже младшей модели S7 5G. Предлагаются различные варианты покупки, в том числе с учетом модели trade-in или 24-месячного кредита. Для прямой розничной продажи цена модели Samsung Galaxy Tab S7 5G составит $850, а старшая модель Galaxy Tab S7+ будет стоить на $200 больше - $1050.

Планшет Samsung Galaxy Tab S7 5G появится в продаже по 850 долларов


На первый взгляд, разница заключается только в наличии/отсутствии поддержки сетей 5G, остальные характеристики, похоже, остались без изменений.

Samsung Galaxy Tab S7 оснащен 11-дюймовым ЖК-дисплеем LPTS TFT с разрешением WQXGA (2560х1600 пикселей). Для сравнения, флагманская модель Galaxy Tab S7+ оснащена более крупным и качественным 12,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением экрана 2800х1752 пикселей. В обоих вариантах частота обновления дисплея составляет 120 Гц.

Под капотом у нового устройства Samsung Galaxy Tab S7 5G установлена SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus, работающая в паре с 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и основной памятью UFS 3.0 объемом 128 Гбайт. В линейке предусмотрена и другая модель с конфигурацией памяти, включающей 8 Гбайт ОЗУ и основную память на 256 Гбайт.

Для подключения внешних карт памяти имеется слот microSD, позволяющий увеличить объем основной памяти до 1 Тбайт.



Что касается подсистемы камер, то ее конфигурация предусматривает установку двух камер на задней панели. В этот набор входят основной датчик 13 Мп с диафрагмой f/2.0 и дополнительный сенсор 8 Мп с диафрагмой f/2.2. Камера поддерживает запись видео с разрешением 4K со скоростью до 30 кадр/с. Для селфи и видеозвонков предлагается использовать 8-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/2.0.

Планшет Samsung Galaxy Tab S7 5G появится в продаже по 850 долларов


Программная начинка состоит из Android 10 с надстройкой интерфейса Samsung One UI 2.5. Предусмотрена поддержки стилуса S-Pen, а также интерфейса Samsung DeX, позволяющего превратить мобильное устройство в полноценный компьютер и подключать различную компьютерную периферию.

Samsung Galaxy Tab S7 5G оснащен батареей емкостью 8000 мАч, более крупный Galaxy Tab S7+ 5G поставляется с более мощной батареей 10090 мАч. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки Samsung Super Fast Charging 45 Вт, где применяется протокол USB Power Delivery 3.0 с программируемым контролем питания (USB-PD PPS).



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