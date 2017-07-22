Индийское правительство решило усилить натиск на Китай и запретило использование в стране еще порядка сотни китайских приложений. В список попали такие популярные приложения, как PUBG Mobile, CamCard, Baidu, Cut Cut, VooV, Tencent Weiyun, Rise of Kingdoms, Zakzak и другие.
Напомним, что в начале этого года индийское правительство запретило 59 китайских приложений, включая TikTok, ShareIt, UC Browser, WeChat, CamScanner и другие. Запрет был связан с соображениями безопасности и неприкосновенности частной жизни, но нет никаких сомнений в том, что он связан с ухудшением дипломатической обстановки, вызванной пограничным спором в районе Ладакх/Аксай Чин.
Сейчас под очередной запрет попал и PUBG Mobile. PUBG или Playerunknown's Battlegrounds - одна из самых популярных игр Battle Royale по всему миру. Игра доступна для мобильных телефонов, консоли Xbox, а также для ПК с Windows. Индия же и вовсе занимает лидирующую позицию по загрузкам этого приложения.
Что интересно, власти легко могут обосновать запрет, например, заботой о здоровье населения, ведь в Индии было зафиксировано несколько случаев сильнейшего привыкания к PUBG и даже случае смерти в результате этой зависимости. Однако пока власти страны не используют эти аргументы, а лишь руководствуются государственной безопасностью.