Функционал промокодов широко используется в практике разработки программ. С их помощью разработчики могут предлагать бесплатно пользоваться своими платными программами или предоставлять клиентам право получать доступ к покупке в приложении. По сути, промокод играет роль рекламного инструмента, позволяющего отдельным пользователям знакомиться с программой. Это помогает лучше продвигать ее на рынке.
До сих пор промокоды можно было генерировать с использованием платформы Apple App Store Connect. Доступ к ней можно получить через Safari или любой другой браузер. Однако такой вариант взаимоотношений иногда был неудобен и для разработчиков, и для пользователей. Это вызывало определенные трудности.
Новое приложение Tokens 2 позволяет разработчикам создавать промокоды с помощью нового приложения для macOS, получившего название Tokens 2. Теперь они смогут распространять приложение среди представителей прессы или запускать собственную рекламную кампанию, не привязываясь к App Store Connect.
Как пишет Apple, все необходимые промокоды можно будет генерировать прямо в приложении, установленном на компьютере Mac у разработчика.
Новое приложение Tokens 2 позволяет создавать промокоды для покупок в приложении, позволяет подключать учетные записи разработчиков с включенной двухфакторной аутентификацией, вводить групповые учетные записи и многое другое.
Особенностью Tokens 2 является то, что эта программа позволяет не только создавать промокоды, но и управлять теми, которые уже были созданы ранее и были отправлены пользователям. В приложении отображаются все созданные ранее промокоды, а также подробная информация о том, были ли они активированы или просрочены.