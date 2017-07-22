Когда JBL дебютировала в своей клубной линейке наушников на выставке CES, компания представила сразу несколько различных моделей. Правда тогда компания не выпустила по-настоящему беспроводные наушники. Сегодня же это упущение было нивелировано с выходом новых JBL Club Pro+ TWS, которые имеют на борту множество разнообразных функций, включая активное шумоподавление.
Как следует из названия, в этих наушниках есть тема клубной музыки. Внутри приложения My JBL Headphones функция Stage+ предлагает коллекцию звуковых пресетов, созданных "лучшими диджеями мира". Помимо описанных выше звуковых профилей, приложение позволит провести настройку звука с помощью инструмента под названием Personi-Fi. JBL говорит, что эта функция автоматически калибрует звук для слушателя и сохраняет настройки. Более того, вы можете использовать этот профиль в аудиооборудовании компании.
Наряду с ANC, Club Pro+ TWS также предлагает опцию прозрачной работы, если вам нужно следить за тем, что происходит вокруг вас. И, если вы хотите взять их с собой на тренировку, то переживать не стоит, ведь они защищены от влаги.
JBL говорит, что эта модель будет работать до восьми часов на одном заряде и сутки, если использовать зарядный чехол. При этом при использовании ANC время автономной работы сокращается до шести часов. Эти уши также поддерживают быструю зарядку, которая позволит зарядить наушники на 1 час работы всего за 10 минут.
Наушники JBL Club Pro+ TWS имеют на борту три микрофона, что делает звук во время телефонного разговора кристально чистым. На борту также сенсорное управление музыкой, приемом звонков и активацией голосового помощника. Цена новинки - $200 (15 000 руб.).
Кроме того, JBL представила обновленные наушники Peak. Впервые они были представлены в начале 2019 года. Новая модель, получившая название Endurance Peak II, по-прежнему имеет конструкцию крючка над ухом. В отличие от большинства, конструкция JBL позволяет сгибать ушные крючки для лучшей фиксации.
Наушники оснащены 10-мм драйверами с чистым басом. По сравнению с предшественником, эти наушники увеличили время автономной работы до шести часов, а время работы с зарядным чехлом оно достигает 28 часов. Цена новинки - $100 (7500 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".