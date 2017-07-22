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JBL представила две модели беспроводных наушников

02 сентября 2020, 18:11




Когда JBL дебютировала в своей клубной линейке наушников на выставке CES, компания представила сразу несколько различных моделей. Правда тогда компания не выпустила по-настоящему беспроводные наушники. Сегодня же это упущение было нивелировано с выходом новых JBL Club Pro+ TWS, которые имеют на борту множество разнообразных функций, включая активное шумоподавление.

JBL представила две модели беспроводных наушников


Как следует из названия, в этих наушниках есть тема клубной музыки. Внутри приложения My JBL Headphones функция Stage+ предлагает коллекцию звуковых пресетов, созданных "лучшими диджеями мира". Помимо описанных выше звуковых профилей, приложение позволит провести настройку звука с помощью инструмента под названием Personi-Fi. JBL говорит, что эта функция автоматически калибрует звук для слушателя и сохраняет настройки. Более того, вы можете использовать этот профиль в аудиооборудовании компании.



Наряду с ANC, Club Pro+ TWS также предлагает опцию прозрачной работы, если вам нужно следить за тем, что происходит вокруг вас. И, если вы хотите взять их с собой на тренировку, то переживать не стоит, ведь они защищены от влаги.

JBL представила две модели беспроводных наушников


JBL говорит, что эта модель будет работать до восьми часов на одном заряде и сутки, если использовать зарядный чехол. При этом при использовании ANC время автономной работы сокращается до шести часов. Эти уши также поддерживают быструю зарядку, которая позволит зарядить наушники на 1 час работы всего за 10 минут.

Наушники JBL Club Pro+ TWS имеют на борту три микрофона, что делает звук во время телефонного разговора кристально чистым. На борту также сенсорное управление музыкой, приемом звонков и активацией голосового помощника. Цена новинки - $200 (15 000 руб.).

Кроме того, JBL представила обновленные наушники Peak. Впервые они были представлены в начале 2019 года. Новая модель, получившая название Endurance Peak II, по-прежнему имеет конструкцию крючка над ухом. В отличие от большинства, конструкция JBL позволяет сгибать ушные крючки для лучшей фиксации.

JBL представила две модели беспроводных наушников


Наушники оснащены 10-мм драйверами с чистым басом. По сравнению с предшественником, эти наушники увеличили время автономной работы до шести часов, а время работы с зарядным чехлом оно достигает 28 часов. Цена новинки - $100 (7500 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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