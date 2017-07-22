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FAA разрешило запуск в эксплуатацию службы Amazon Prime Air по доставке посылок дронами

02 сентября 2020, 18:28




Федеральная авиационная администрация США (Federal Aviation Administration, FAA), центральный орган государственного управления США в области гражданской авиации, выдал разрешение компании Amazon.com, американскому гиганту электронной коммерции, на запуск в промышленную эксплуатацию сервиса дронов по доставке грузов в адрес граждан и организаций. Это разрешение позволит компании запустить полномасштабное тестирование системы коммерческих беспилотных доставок через свой парк дронов, а в дальнейшем ввести его в эксплуатацию.

FAA выдало разрешение Amazon на запуск в эксплуатацию службы Amazon Prime Air по доставке посылок дронами


Служба быстрой доставки Amazon Prime Air появилось как специальный сервис компании еще в 2013 году. На первых порах велась отработка системы управления парком дронов. Параллельно велись переговоры с авиационными и другими службами для получения соответствующих разрешений. Тестовые доставки начались в июне 2019 года.

Правила создаваемой службы предусматривают доставку посылки в течение 30 или менее минут с момента ее получения службой доставки.



Получив разрешение FAA на доставку дронов, Amazon подсоединяется к числу компаний, которые уже имеют аналогичное разрешение на осуществление подобного рода деятельности. В их число входят Alphabet Inc. Wing и United Parcel Service Inc. Более мелкие компании все еще ожидают разрешения.

FAA выдало разрешение Amazon на запуск в эксплуатацию службы Amazon Prime Air по доставке посылок дронами


Сообщается, что система доставки Amazon не ограничивается только полетами дронами. Она прошла серьезную проверку на надежность работы в различных погодных условиях. Ее система управления также предусматривала разработку системы машинного обучения и внедрения элементов искусственного интеллекта, которые применялись для обучения правилам обхода дронами препятствий, например, висящих проводов или торчащих мачт. Сегодня выстроенная система позволяет совершать полеты даже в незнакомой местности.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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