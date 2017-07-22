Федеральная авиационная администрация США (Federal Aviation Administration, FAA), центральный орган государственного управления США в области гражданской авиации, выдал разрешение компании Amazon.com, американскому гиганту электронной коммерции, на запуск в промышленную эксплуатацию сервиса дронов по доставке грузов в адрес граждан и организаций. Это разрешение позволит компании запустить полномасштабное тестирование системы коммерческих беспилотных доставок через свой парк дронов, а в дальнейшем ввести его в эксплуатацию.
Служба быстрой доставки Amazon Prime Air появилось как специальный сервис компании еще в 2013 году. На первых порах велась отработка системы управления парком дронов. Параллельно велись переговоры с авиационными и другими службами для получения соответствующих разрешений. Тестовые доставки начались в июне 2019 года.
Правила создаваемой службы предусматривают доставку посылки в течение 30 или менее минут с момента ее получения службой доставки.
Получив разрешение FAA на доставку дронов, Amazon подсоединяется к числу компаний, которые уже имеют аналогичное разрешение на осуществление подобного рода деятельности. В их число входят Alphabet Inc. Wing и United Parcel Service Inc. Более мелкие компании все еще ожидают разрешения.
Сообщается, что система доставки Amazon не ограничивается только полетами дронами. Она прошла серьезную проверку на надежность работы в различных погодных условиях. Ее система управления также предусматривала разработку системы машинного обучения и внедрения элементов искусственного интеллекта, которые применялись для обучения правилам обхода дронами препятствий, например, висящих проводов или торчащих мачт. Сегодня выстроенная система позволяет совершать полеты даже в незнакомой местности.
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