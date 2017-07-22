Компания Crystal Dynamics сообщает, что ей удалось добиться «по-настоящему интерактивного кинематографического опыта» и значительно улучшить визуальные эффекты в игре Marvel's Avengers. Речь идет об отдельных ключевых эпизодах. Улучшения были достигнуты прежде всего благодаря тесному сотрудничеству с Intel в качестве «эксклюзивного партнера по процессорам».
Осуществленный совместный проект касался исключительно оптимизации игры Marvel Avengers, причем для ее запуска именно на настольных компьютерах. Компания Crystal Dynamics отмечает, что проделанная работа позволила предложить геймерам игру высшего уровня.
Отмечается, например, реализация эффекта «реактивного моделирования эффектов на водной поверхности». Это позволило получить более реалистичную и яркую реакцию водной поверхности на игровые ситуации.
Второй важный эффект, с которым работали в ходе данного совместного проекта - «Улучшенный сценарий уничтожения врагов». Удалось добиться более точного воспроизведения происходящих разрушений, а не просто имитацию с картинкой разрушений.
Третий эффект - это «Супер-заряженное геройство». Оно связано с созданием множественных эффектов происходящих разрушения, которые возникают, когда Мститель (Aveger) использует свои характерные ударные приемы.
Благодаря проделанной работе и улучшенным эффектам, геймеры на настольных системах теперь смогут использовать всю мощь современных процессоров и получать визуальные эффекты, доступные ранее только для консольных версий Marvel Avengers, отмечает вендор.
Достигнутые эффекты помогают усилить погружение в игровую среду, использовать дополнительные вычислительные возможности, которые предлагают настольные компьютеры.
Роль Intel в проекте заключалась в том, что она помогла оптимизировать выполнение ряда функций применительно для своих процессоров. Хотя эти игровые эффекты доступны также для воспроизведения и на конкурирующих процессорах, но они выглядят лучше в системах именно на процессорах Intel.
Чтобы лучше оценить достигнутые эффекты, вендор предлагает посмотреть видео с демонстрацией влияния эксклюзивных функций Marvel's Avengers, оптимизированных в партнерстве с Intel.
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