Когда дело доходит до Bluetooth-колонок, JBL может предложить массу вариантов, начиная от крошечных портативных устройств менее чем за $100 до дорогих и мощных гаджетов. Сегодня JBL анонсировала пять новых моделей беспроводных колонок с широким спектром функций и цен. В принципе, есть что-то для каждого, будь то небольшой клиповый динамик для походов и кемпингов или супер громкий динамик с мощнейшими басами.
Начнем с самой доступной модели - JBL Go 3. Обновление компактного Go 2, Go 3 имеет новый дизайн в новых цветовых сочетаниях. JBL Go 3 по форме напоминает прямоугольник с закругленными углами. Колонка оснащена специальной петлей, чтобы ее можно было повесить на сумку или крючок
JBL Go 3 имеет класс защиты от пыли и воды IP67 и предлагает пять часов автономной работы. Цена новинки - $40 (3000 руб.).
Еще одна новинка - это JBL Clip 4 Harman. Она оснащен специальным карабином, благодаря которому ее удобно подвешивать в любом месте. Она также имеет класс защиты IP67 для работы на свежем воздухе и обеспечивает до 10 часов автономной работы. Цена такой радости - $70 (5 300 руб.).
Еще одна модель, которая получила обновление - это JBL L Xtreme 3. Как утверждает производитель, модель получила улучшенные драйверы и при этом она заметно больше, чем типичный портативный динамик. Модель может работать до 15 часов на одном заряде и способна заряжать ваш телефон. И, конечно же, этот динамик имеет класс защиты IP67. JBL Xtreme 3 появится в продаже в октябре за $350 (26 000 руб.).
Наконец, у JBL есть два новых динамика Partybox с достаточной мощностью, чтобы греметь под вашими окнами. Более компактный Partybox On-The-Go похож на караоке-машину размером с Бумбокс. Он предлагает 100 ватт мощности и встроенную подсветку. Он также оснащен беспроводным микрофоном. На борту есть проводные микрофонные и гитарные входы. Время автономной работы составляет шесть часов, а цена устройства $300 (22 000 руб.).
Если этого все еще недостаточно, то вам подойдет модель PartyBox 310, которая имеет ручку и колеса, как чемодан и обладает 240 ваттами звука, встроенной подсветкой и звуковыми эффектами. На борту есть USB-вход в дополнение к подключению Bluetooth. Этот бегемот будет стоить вам колоссальные $500 (38 000 руб.).
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