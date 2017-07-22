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OPPO анонсировала смартфоны OPPO F17 и OPPO F17 Pro

02 сентября 2020, 21:06




OPPO анонсировала сразу два смартфона серии F - это OPPO F17 и OPPO F17 Pro, которые увидели свет спустя восемь месяцев после выхода OPPO F15.

OPPO анонсировала смартфоны OPPO F17 и OPPO F17 Pro


OPPO F17 Pro самый тонкий и легкий телефон в серии F. Он весит 164 грамма и имеет толщину 7,48 миллиметра при аккумуляторе емкостью 4015 мАч. Телефон оснащен дисплеем Super AMOLED размером 6,43 дюйма и разрешением 2400 x 1080 пикселей. Соотношение экрана к корпусу составляет 90,7%. Под дисплеем находится сканер отпечатков пальцев, который разблокирует устройство за 0,3 секунды.



Под капотом чипсет Helio P95, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти UFS 2.1. Вы также получаете слот для карт MicroSD для дополнительной памяти. OPPO F17 Pro оснащен квадрокамерой с основным 48-мегапиксельным сенсором, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и двумя датчиками по 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера представлена 16-мегапиксельным и 2 мегапиксельным сенсорами.

OPPO анонсировала смартфоны OPPO F17 и OPPO F17 Pro


Телефон работает под управлением ColorOS 7.2 на базе Android 10 и имеет такие функции, как алгоритм защиты от задержек, который обнаруживает и очищает данные, вызывающие ошибки памяти, тем самым снижая вероятность зависаний.

Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки 30W VOOC Flash Charge 4.0. OPPO говорит, что телефон полностью заряжается всего за 53 минуты, а 5-минутная зарядка обеспечит 4 часа разговоров. Он также имеет ночную зарядку AI, которая замедляет скорость зарядки в ночное время, но гарантирует, что ваше устройство будет полностью заряжено к тому времени, когда вы проснетесь. Еще одна функция - режим супер энергосбережения, который позволяет вам получить доступ всего к 6 приложениям, когда уровень заряда батареи составляет 5%. В этом режиме вы все еще можете наслаждаться до 70 минут разговора. OPPO F17 Pro имеет поддержку двух SIM-карт, Bluetooth 5.1, порт USB-C и аудиоразъем.

OPPO анонсировала смартфоны OPPO F17 и OPPO F17 Pro


OPPO F17 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+. Под капотом чипсет Snapdragon 662, до 8 ГБ оперативной памяти до 128 ГБ встроенной памяти. На борту также квадрокамера, но основной сенсор имеет разрешение 16 мегапикселей. Остальные три камеры такие же, что и у старшей модели.

На борту аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой 30-Вт быстрой зарядки VOOC Flash Charge 4.0. Он также работает под управлением ColorOS 7.2 на базе Android 10, имеет Bluetooth 5.0, аудиоразъем и порт USB Type-C.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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