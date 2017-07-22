Lenovo представила сегодня сразу несколько высокопроизводительных ноутбуков премиального класса: Lenovo Yoga Slim 9i, ноутбук «2-в-1» Lenovo Yoga 9i, а также игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7i.
Yoga Slim 9i и 14-дюймовый трансформер Yoga 9i выделяются кожаным покрытием верхней крышки ноутбука, что придает им особую привлекательность. Оба устройства имеют под капотом процессоры Intel Core 10-го поколения, причем Ноутбук Yoga 9i оснащен мощнешим процессором Intel Core i9 10-го поколения серии HK, и видеокартой NVIDIA GTX 1650 Ti с технологией Max-Q.
Ноутбук-трансформер Yoga 9i представлен в металлическом исполнении в нескольких цветах: 14-дюймовая модель в цвете Warm Mica, а 15-дюймовая -- в цвете Slate Grey.
14-дюймовый ноутбук Yoga Slim 9i -- один из самых тонких и лёгких. Его толщина составляет 13,9 мм, а вес 1,26 кг. Ноутбук оснащен сенсорным дисплеем с поддержкой IPS VESA DisplayHDR 400 с разрешением 4К (3840 x 2160). Цветопередача достигает 90% DCI-P3, а яркость -- 500 нит благодаря технологии Dolby Vision.
Многофункциональный 14-дюймовый Yoga 9i оснащен 4К-дисплеем с поддержкой IPS VESA DisplayHDR 400 и металлическим корпусом весом 1,37 килограмм. 15,6-дюймовая модель также оснащена 4К-дисплеем с поддержкой IPS VESA DisplayHDR 400, яркостью 500 нит и весом 2 килограмма.
Lenovo Yoga 9i имеет на борту 16 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью до 2 ТБ. На борту также дискретная видеокарты и два порта Thunderbolt 3.
На моделях Yoga Slim 9i и Yoga 9i используется усовершенствованная система безопасности, которая включает в себя инфракрасную камеру с функцией распознавания лиц. Кроме того на борту есть специальное приложение, которое автоматически блокирует экран, если пользователь покидает рабочее место.
Ёмкость аккумулятора на этих моделях составляет 63,5 Вт*ч, а время автономной работы до 20 часов. В соответствии со стандартом Rapid Charge Express: всего 15 минут зарядки обеспечивают до 4 часов просмотра видео.
Еще одна модель о которой стоит упомянуть - это Lenovo Legion Slim 7i. Легкий игровой ноутбук с корпусом из авиационного сплава. Он оснащен 15,6-дюймовой 4К-матрицей IPS VESA DisplayHDR 400, которая отображает 100% цветового пространства Adobe RGB, имеет частоту обновления 60 Гц и яркость 600 нит и подходит для стримеров. Также возможен вариант с IPS-дисплем с частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD, отображающим 100% цветового пространства sRGB. Экран занимает 85,6% площади крышки и поддерживает технологию Dolby Vision.
Под капотом у него видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 и технология Max-Q, которая способна в реальном времени просчитывать трассировку лучей, а также процессор Intel Core i9 10-го поколения серии HK.
Эта модель оснащена накопителями M.2 NVMe PCIe SSD (RAID 0) ёмкостью до 2 ТБ и имеет на борту до 32 ГБ встроенной памяти DDR 4 с частотой 3200 МГц. На борту таке поддержка Wi-Fi 6, два порта Thunderbolt и Bluetooth 5. Аккумулятор этой модели имеет емкость 71 Вт*ч.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".