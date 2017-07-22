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Lenovo анонсировала три высокопроизводительных премиальных ноутбука

02 сентября 2020, 22:06




Lenovo представила сегодня сразу несколько высокопроизводительных ноутбуков премиального класса: Lenovo Yoga Slim 9i, ноутбук «2-в-1» Lenovo Yoga 9i, а также игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7i.

Lenovo анонсировала три высокопроизводительных премиальных ноутбука




Yoga Slim 9i и 14-дюймовый трансформер Yoga 9i выделяются кожаным покрытием верхней крышки ноутбука, что придает им особую привлекательность. Оба устройства имеют под капотом процессоры Intel Core 10-го поколения, причем Ноутбук Yoga 9i оснащен мощнешим процессором Intel Core i9 10-го поколения серии HK, и видеокартой NVIDIA GTX 1650 Ti с технологией Max-Q.

Lenovo анонсировала три высокопроизводительных премиальных ноутбука


Ноутбук-трансформер Yoga 9i представлен в металлическом исполнении в нескольких цветах: 14-дюймовая модель в цвете Warm Mica, а 15-дюймовая -- в цвете Slate Grey.
14-дюймовый ноутбук Yoga Slim 9i -- один из самых тонких и лёгких. Его толщина составляет 13,9 мм, а вес 1,26 кг. Ноутбук оснащен сенсорным дисплеем с поддержкой IPS VESA DisplayHDR 400 с разрешением 4К (3840 x 2160). Цветопередача достигает 90% DCI-P3, а яркость -- 500 нит благодаря технологии Dolby Vision.

Lenovo анонсировала три высокопроизводительных премиальных ноутбука


Многофункциональный 14-дюймовый Yoga 9i оснащен 4К-дисплеем с поддержкой IPS VESA DisplayHDR 400 и металлическим корпусом весом 1,37 килограмм. 15,6-дюймовая модель также оснащена 4К-дисплеем с поддержкой IPS VESA DisplayHDR 400, яркостью 500 нит и весом 2 килограмма.
Lenovo Yoga 9i имеет на борту 16 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью до 2 ТБ. На борту также дискретная видеокарты и два порта Thunderbolt 3.

Lenovo анонсировала три высокопроизводительных премиальных ноутбука


На моделях Yoga Slim 9i и Yoga 9i используется усовершенствованная система безопасности, которая включает в себя инфракрасную камеру с функцией распознавания лиц. Кроме того на борту есть специальное приложение, которое автоматически блокирует экран, если пользователь покидает рабочее место.

Lenovo анонсировала три высокопроизводительных премиальных ноутбука


Ёмкость аккумулятора на этих моделях составляет 63,5 Вт*ч, а время автономной работы до 20 часов. В соответствии со стандартом Rapid Charge Express: всего 15 минут зарядки обеспечивают до 4 часов просмотра видео.

Еще одна модель о которой стоит упомянуть - это Lenovo Legion Slim 7i. Легкий игровой ноутбук с корпусом из авиационного сплава. Он оснащен 15,6-дюймовой 4К-матрицей IPS VESA DisplayHDR 400, которая отображает 100% цветового пространства Adobe RGB, имеет частоту обновления 60 Гц и яркость 600 нит и подходит для стримеров. Также возможен вариант с IPS-дисплем с частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD, отображающим 100% цветового пространства sRGB. Экран занимает 85,6% площади крышки и поддерживает технологию Dolby Vision.

Lenovo анонсировала три высокопроизводительных премиальных ноутбука


Под капотом у него видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 и технология Max-Q, которая способна в реальном времени просчитывать трассировку лучей, а также процессор Intel Core i9 10-го поколения серии HK.

Эта модель оснащена накопителями M.2 NVMe PCIe SSD (RAID 0) ёмкостью до 2 ТБ и имеет на борту до 32 ГБ встроенной памяти DDR 4 с частотой 3200 МГц. На борту таке поддержка Wi-Fi 6, два порта Thunderbolt и Bluetooth 5. Аккумулятор этой модели имеет емкость 71 Вт*ч.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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