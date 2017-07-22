Samsung анонсировала Galaxy Fit 2, преемник Galaxy Fit, который был анонсирован в прошлом году. Новый трекер поставляется в двух цветах и может похвастаться 2-недельным временем автономной работы.
Galaxy Fit 2 имеет 1,1-дюймовый сенсорный дисплей AMOLED с 70 различными циферблатами. Samsung утверждает, что фитнес-трекер может автоматически обнаруживать и отслеживать пять различных видов деятельности. Однако общее число видов деятельности, которые он может отслеживать и контролировать, составляет более 90.
Здесь есть отслеживание сна, счетчик калорий, монитор сердечного ритма, расстояние и многое другое. Galaxy Fit 2 имеет рейтинг IP68, поэтому можно не беспокоиться за его работу даже находясь в душе.
Ожидается, что батарея емкостью 195 мАч обеспечит до 15 дней автономной работы на одном заряде. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.0. Samsung рассматривает это как альтернативу Galaxy Watch для тех, кто хочет иметь меньшее и менее дорогое устройство для отслеживания здоровья. Цена новинки $55 (4000 руб.).
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