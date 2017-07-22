Intel официально объявила о запуске новой процессорной платформы Tiger Lake 11-го поколения. Первыми представителями линейки стали девять новых процессоров начального уровня с TDP от 7 до 15 Вт. Они отличаются значительно более высокой скоростью разгона в режиме Турбо, чем предоставляли модели предыдущего поколения.
По оценкам экспертов, анонс новой платформы Tiger Lake является прямым ответом Intel на текущие предложения ее главного конкурента - компании AMD, предложившей рынку линейку процессоров AMD Ryzen 4000-й серии. Согласно первым оценкам, новые процессоры Intel обеспечивают 2,7-кратный прирост производительности на операциях обработки контента, более чем 20% рост производительности в выполнении операций для офисных приложений, практически 2-кратный рост игровой производительности по сравнению с конкурирующими продуктами. Теперь у Intel есть свой ответ на вызов AMD.
Отличительной особенностью процессоров Intel Tiger Lake является существенное развитие их архитектуры, где появились новые вычислительные блоки (EU) Intel Iris X для интеллектуальной поддержки графических функций. По заявлению представителей компании, Intel наконец способна не только на равных соперничать с конкурирующими чипами AMD, но даже получает преимущество над ними.
В рамках анонса объявлено также о запуске нового бренда - платформы Intel Evo с собственным логотипом. Новое 11-е поколение процессоров Intel станет основой для развития этого проекта.
Intel Evo становится дальнейшим развитием стратегической инициативы Project Athena - инновационной программы Intel по разработке высокопроизводительных ноутбуков премиум-класса, ориентированных на требовательных пользователей. С приходом Intel Evo можно говорить о втором поколении продуктов в рамках Project Athena.
Девять новых процессоров Intel Tiger Lake
Intel подразделяет новые девять процессоров Tiger Lake на традиционные семейства Core i3, Core i5 и Core i7. Критерием принадлежности к той или иной группе является доступная процессорная мощность.
Помимо этого, Intel вводит деление на семейства в зависимости от доступной энерговооруженности процессора. В рамках текущего предложения предложены семейства UP3 (15 Вт, прежняя серия U) и UP4 (7,5 Вт, ранее серия Y).
Аналогично делению процессоров Intel предыдущего поколения, в новой линейке также предлагаются несколько моделей в рамках одного семейства, которые отличаются между собой выбором доступного диапазона тепловой мощности (TDP). Например, процессоры семейства UP3 могут включать модели, относящиеся к диапазону доступной тепловой мощности от 12 до 28 Вт, процессоры UP4 могут работать в диапазоне от 7 до 14 Вт.
Такой выбор позволяет производителям ноутбуков выбирать нужный процессор согласно тепловым характеристикам выпускаемого изделия, при этом модели более высокого класса смогут предоставить полную доступную производительность процессора, имея достаточно ресурсов для охлаждения. С другой стороны, изделия более низкого уровня с более ограниченными возможностями охлаждения могут комплектоваться моделями процессоров, имеющими более низкий уровень TDP.
Отмечается, что в поддержку новых процессоров Intel уже создаются более 150 различных системных платформ, работы над которыми ведутся в Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung и многих других производителей.
В рамках анонса были объявлены и другие важные особенности, касающиеся новой процессорной платформы Tiger Lake 11-го поколения. О них THG.ru расскажет в последующих новостных и обзорных материалах.
Девять новых процессоров Intel Tiger Lake (расширенные характеристики)
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