РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel официально объявила о запуске процессорной платформы Tiger Lake 11-го поколения

03 сентября 2020, 04:45




Intel официально объявила о запуске новой процессорной платформы Tiger Lake 11-го поколения. Первыми представителями линейки стали девять новых процессоров начального уровня с TDP от 7 до 15 Вт. Они отличаются значительно более высокой скоростью разгона в режиме Турбо, чем предоставляли модели предыдущего поколения.

По оценкам экспертов, анонс новой платформы Tiger Lake является прямым ответом Intel на текущие предложения ее главного конкурента - компании AMD, предложившей рынку линейку процессоров AMD Ryzen 4000-й серии. Согласно первым оценкам, новые процессоры Intel обеспечивают 2,7-кратный прирост производительности на операциях обработки контента, более чем 20% рост производительности в выполнении операций для офисных приложений, практически 2-кратный рост игровой производительности по сравнению с конкурирующими продуктами. Теперь у Intel есть свой ответ на вызов AMD.

Intel Evo


Отличительной особенностью процессоров Intel Tiger Lake является существенное развитие их архитектуры, где появились новые вычислительные блоки (EU) Intel Iris X для интеллектуальной поддержки графических функций. По заявлению представителей компании, Intel наконец способна не только на равных соперничать с конкурирующими чипами AMD, но даже получает преимущество над ними.

Intel Evo


В рамках анонса объявлено также о запуске нового бренда - платформы Intel Evo с собственным логотипом. Новое 11-е поколение процессоров Intel станет основой для развития этого проекта.

Intel Evo


Intel Evo становится дальнейшим развитием стратегической инициативы Project Athena - инновационной программы Intel по разработке высокопроизводительных ноутбуков премиум-класса, ориентированных на требовательных пользователей. С приходом Intel Evo можно говорить о втором поколении продуктов в рамках Project Athena.

Intel официально объявила о запуске процессорной платформы Tiger Lake 11-го поколения

Девять новых процессоров Intel Tiger Lake


Intel подразделяет новые девять процессоров Tiger Lake на традиционные семейства Core i3, Core i5 и Core i7. Критерием принадлежности к той или иной группе является доступная процессорная мощность.

Помимо этого, Intel вводит деление на семейства в зависимости от доступной энерговооруженности процессора. В рамках текущего предложения предложены семейства UP3 (15 Вт, прежняя серия U) и UP4 (7,5 Вт, ранее серия Y).



Аналогично делению процессоров Intel предыдущего поколения, в новой линейке также предлагаются несколько моделей в рамках одного семейства, которые отличаются между собой выбором доступного диапазона тепловой мощности (TDP). Например, процессоры семейства UP3 могут включать модели, относящиеся к диапазону доступной тепловой мощности от 12 до 28 Вт, процессоры UP4 могут работать в диапазоне от 7 до 14 Вт.

Такой выбор позволяет производителям ноутбуков выбирать нужный процессор согласно тепловым характеристикам выпускаемого изделия, при этом модели более высокого класса смогут предоставить полную доступную производительность процессора, имея достаточно ресурсов для охлаждения. С другой стороны, изделия более низкого уровня с более ограниченными возможностями охлаждения могут комплектоваться моделями процессоров, имеющими более низкий уровень TDP.



Отмечается, что в поддержку новых процессоров Intel уже создаются более 150 различных системных платформ, работы над которыми ведутся в Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung и многих других производителей.

В рамках анонса были объявлены и другие важные особенности, касающиеся новой процессорной платформы Tiger Lake 11-го поколения. О них THG.ru расскажет в последующих новостных и обзорных материалах.

Intel официально объявила о запуске процессорной платформы Tiger Lake 11-го поколения

Девять новых процессоров Intel Tiger Lake (расширенные характеристики)




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

Читайте также:

  • Apple планирует выпустить собственные графические процессоры во второй половине 2021 года
  • Производительность процессоров AMD EPYC Milan будет выше, чему Rome, на 20%
  • На долю TSMC приходится 50% мирового парка станков EUV и 60% мирового выпуска пластин EUV
  • Назван заказчик на первые 3 нм чипы компании TSMC - это не Apple и не Huawei
  • TSMC рассказала о планах по развитию 5-, 3- и 2-нм техпроцессов до конца 2022 года

    • предыдущая новость
    Анонс Samsung Galaxy Fit 2: доступная альтернатива Galaxy Watch для следящих за своим здоровьем

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания NZXT C650 Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование блока питания NZXT C650 Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 сентября, 2020

    Intel официально объявила о запуске процессорной платформы Tiger Lake 11-го поколения

    2 сентября, 2020

    Анонс Samsung Galaxy Fit 2: доступная альтернатива Galaxy Watch для следящих за своим здоровьем

    Lenovo анонсировала три высокопроизводительных премиальных ноутбука

    OPPO анонсировала смартфоны OPPO F17 и OPPO F17 Pro

    JBL представила сразу пять новых портативных колонок

    Intel помогла оптимизировать эффекты в игре Marvel's Avenger при запуске на настольных процессорах

    FAA разрешило запуск в эксплуатацию службы Amazon Prime Air по доставке посылок дронами

    JBL представила две модели беспроводных наушников

    Приложение Tokens 2 позволит Apple-разработчикам выпускать промокоды автономно

    В Индии запретили PUBG Mobile и сотню других китайских приложений

    Планшет Samsung Galaxy Tab S7/S7+ 5G появится в продаже с 18 сентября по цене от 850 долларов

    Samsung подтвердила скорый выход самого дешевого 5G-смартфона

    Анонс ZTE LiveBuds: доступные наушники с активным шумоподавлением

    Omdia: Apple iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во время пандемии коронавируса

    Apple и Google могут обязать в России ограничить свою комиссию для разработчиков при продаже приложений

    ZTE выпустила AXON 20 5G: первый в мире смартфон с подэкранной камерой

    Новый Samsung Galaxy Z Fold2 в разы лучше предшественника

    Apple собирается выпустить сверхлегкий 12-дюймовый Macbook на базе ARM-процессора A14X уже к концу этого года

    1 сентября, 2020

    NVIDIA представила геймерские видеокарты GeForce RTX 30

    Seagate представила в России новые накопители для NAS-систем

    ССЫЛКИ